陸上だけじゃない！「アニメパフォーマンス」を行ったサッカー選手5人

連日盛り上がりを見せた陸上・世界選手権東京大会。

海外メディアやSNS上では、選手たちの「アニメ・漫画パフォーマンス」が特に注目を集めており、男子110m障害で5位入賞を果たした村竹ラシッドの「ジョジョ立ち」や男子200mで4連覇を達成したノア・ライルズの「ギア・セカンド」「かめはめ波」などのポーズが好評を博している。

アニメ・漫画通の選手たちによる印象的なパフォーマンスはサッカー界でも度々見られる。本記事では、アニメ・漫画パフォーマンスを行い注目を集めた選手たちを紹介していく。

宮代大聖

“コン”ポーズ（漫画『チェンソーマン』より）

Jリーグ3連覇を狙う強豪ヴィッセル神戸の若きエース宮代大聖。そんな宮代は以前から印象的なゴールパフォーマンスの数々で知られており、2024年には漫画『呪術廻戦』に登場する「領域展開」ポーズを行い、TikTokなどを中心に大きな話題を集めた。

今季は自身のSNS上で集めたアイデアをもとに、漫画『チェンソーマン』の登場人物・早川アキが狐の悪魔を召喚する際に行う“コン”のポーズを行っている。

ピエール・オーバメヤング

瞬間移動ポーズ（漫画『ドラゴンボール』より）

サッカー界には『ドラゴンボール』のファンを公言する選手も少なくないが、現在マルセイユに所属するガボン代表FWピエール・オーバメヤングはその中でも筋金入りのファンの一人だ。

2022年、当時スペインのバルセロナに所属していたオーバメヤングは宿敵レアル・マドリーとの大一番で得点後、『ドラゴンボール』の瞬間移動ポーズを披露。クラブ公式SNSでも取り上げられるなど、話題となった。

また、自身の太腿に「ベジット（孫悟空とベジータが合体した姿）」のタトゥーを彫るなど、徹底した『ドラゴンボール』愛を見せている。

前田大然

アンパンマンポーズ（アニメ『アンパンマン』より）

スコットランドの名門セルティックで、エースストライカーとして獅子奮迅の活躍を見せている日本代表FW前田大然。2022年、前田のアンパンマンポーズがイギリスで大きな話題を集めた。

「娘がハマっている」として始めたアンパンマンポーズはスコットランドでも大好評。クロアチア代表DFヨシップ・ユラノヴィッチが共にパフォーマンスを行ったほか、英紙でもアンパンマンを詳細に解説する記事が執筆されるなど、注目を集めていた。

マルコス・ジュニオール

かめはめ波ポーズ（漫画『ドラゴンボール』より）

そんな前田の元同僚であるマルコス・ジュニオールは、日本で最も有名な「アニメパフォーマンスを行う選手」かもしれない。2019年にJ1横浜F・マリノスに移籍して以降、度々かめはめ波ポーズを披露していたマルコス・ジュニオール。

J1サンフレッチェ広島に移籍後も、引き続き同パフォーマンスを実施しており、先日9月16日に行われたアジアチャンピオンズリーグエリート（ACLE）メルボルン・シティ戦でも「アジアの舞台でかめはめ波」を披露している。

ドミニク・ソランケ

“オビト”ポーズ（漫画『NARUTO』より）

これまで4人の選手を紹介してきたが、数多く存在する「アニメパフォーマンス」の中でも、一番気合が入っているポーズは、トッテナムのイングランド代表FWドミニク・ソランケの『NARUTO』パフォーマンスかもしれない。

度々日本にも来日しており、その際にはアニメーション制作会社まで足を運ぶほどの「アニメオタク」でもあるソランケの代名詞とも言えるパフォーマンスが、お面を着用する「うちはオビト（トビ）」のポーズ。

また、ソランケは他にも、『呪術廻戦』の「領域展開」や『ワンピース』の「ROOM」など数々のアニメパフォーマンスを披露している。

今回紹介した選手たち以外にも、日本発のキャラクターをタトゥーとして彫る選手など「アニメ愛」が深い選手はサッカー界に多く存在する。これからも、彼らの印象的な活躍に目が離せない。