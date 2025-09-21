見守りカメラに映っていたのは、パパさんが猫さんをあやす姿。カメラに気付いていないのか、ノリノリで猫さんをあやす爆笑の光景とは...？

話題となっている投稿は記事執筆時点で29.7万回再生を記録し、「大きニャ方も小さニャ方も、遊ぶのに夢中だにゃぁ」「もはや、3.4歳児へのあやし方ですね」「多分、黒い大きい方の1匹は気づいてないなと思います！」「最初の抱っこからの屈伸みたいな動きが愉快です」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：見守りカメラの様子を見たら、パパと猫が…】

見守りカメラに映っていたのは...

Instagramアカウント『むぎ太日記』に投稿されたのは、見守りカメラに映った1歳の保護猫「むぎ太」くんとパパさんの姿。

ママさんに「可愛い2匹ダナ」と題された動画には、パパさんがむぎ太くんをあやす姿が。むぎ太くんを抱っこしたパパさんは、「ビヨーン、ビヨーン」と声に出しながらむぎ太くんを高い高いしていたのだそう。

ノリノリでむぎ太くんをあやすパパ

見守りカメラに映っていることに気付いていないのか、ノリノリでむぎ太くんを高い高いしていたというパパさん。その姿は、まるで小さな子どもをあやしているかのよう。

次の瞬間、むぎ太くんがパパさんの手から落ちそうになったのだとか。「危ない、危ない、危ない」と焦った様子のパパさん。むぎ太くんは、全然平気だったようでヒョイッと床に着地。まだまだパパさんと遊びたい様子を見せたといいます。

パパの愛情を一身に受けて育つむぎ太くん

床に降りたむぎ太くんを、パパさんが再びあやし始めたのだそう。「ややややややや」と言いながら、両手でむぎ太くんをあやすパパさん。むぎ太くんは床に転がって嬉しそうにしていたのだとか。

全力でむぎ太くんをあやす姿からは、パパさんのむぎ太くんへの大きな愛が伝わってきます。保護猫出身だというむぎ太くん。こんな愛情深いパパをもって、毎日幸せいっぱいなことでしょう。

パパさんがノリノリでむぎ太くんと遊ぶ姿は、たくさんの人を爆笑の渦に巻き込みました。

投稿には、「全力で遊ぶパパさん少年みたい！w」「偶然流れてきたのですが爆笑してしまいました（笑）」「バッチリ見守らせていただきましたw」「大きい方完全に気付いてないけど、大きい方も小さい方も可愛いから良し笑」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『むぎ太日記』には、むぎ太くんとご家族の愉快で楽しい日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『むぎ太日記』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。