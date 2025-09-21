「日産スタジアム」の名称で親しまれる横浜市港北区の横浜国際総合競技場の命名権（ネーミングライツ）について、横浜市は１９日、２０２６年３月からの１年間、日産側が提示する５０００万円で契約を更新することを明らかにした。

市議からは「安すぎる」といった声が上がり、市側はその後の契約は日産の優先交渉権をなくし、同年５月から希望する企業などを公募する。

命名権の対象は競技場と補助競技場、プールの計３施設で、２０２１年３月から２６年２月まで、日産側が総額計６億円（最初の３年間は年１億円、その後２年間は年１・５億円）を市に支払う契約を結んでいる。

契約期間満了を前に市は５月、日産に今後の意向を確認。同社から７月に「１年５０００万円で更新したい」という申し出があり、協議を続けてきた。関係者によると、市は１億円への増額を求めたが、日産は５０００万円を譲らず、今月１６日に文書で回答があったという。

市によると、バス停や看板、標識などの変更は８００か所以上に及ぶ。日産スタジアムへの変更時には約１億５０００万円かかった。物価高騰で費用はさらに膨らむ見込みで、設置には半年以上かかったことなども踏まえ、市は混乱と名称の空白期間を避けるため、日産の意向を受け入れることにした。

市と日産は０５年から命名権のスポンサー契約を締結。当初は１年４億７０００万円だったが、次期契約は過去最低額となる。日産は２５年３月期の連結決算で最終利益が６７０８億円の赤字となるなど、経営再建を進めている。

一方で、１９日の市議会では、市議から金額や命名権のあり方を巡り、疑問や指摘が相次いだ。

鴨志田啓介市議（自民）は「５０００万円は日産の経営支援という視点もあったのか」と尋ね、市幹部は否定。市来栄美子市議（公明）は「５０００万円はあまりに破格。良い条件の契約が見込めなくなった時点で他の企業を探すことができたのでは」と疑問を呈した。市側は、市民への周知や標識の付け替えなどを考慮すると、「１年程度の期間が必要。混乱を避けるための判断」と強調した。

小粥康弘市議（国民民主）は「もう少し早く（日産側の）意向を確認できなかったのか。反省すべき点だ」と述べた。意向確認は契約書通り５月に行われたが、見直しの必要性を指摘した。

ネーミングライツの優先交渉や契約年数、金額などについては明確なルールがなく、企業側の影響を受けやすいことから、市は今後、一定のルール作りなども視野に検討する。

市の決定を受け、日産広報部は１９日、「継続的に協議を重ねてきたが、名称が引き続き使用されることになった。ファンや来場者の皆さんの思い出に残る体験を生み出していくことを願う」とコメントした。