『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』第12話 ヴェンデルシュタインに響く一匹の猫の鳴き声
7月7日（ニャニャ月ニャの日）からテレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch ”ニャニャch” ）ほかにて順次放送がスタートした『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』、第12話のあらすじと場面カットが到着。また、第12話に神谷浩史と関俊彦の出演が決定。どんな役で出演するかは放送をお楽しみに。
※テレ東での放送は、2025年9月22日（月）26時15分〜26時45分と、通常の15分遅れになるのでご注意を。
『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』は、マッグガーデン発行『月刊コミックガーデン』『MAGCOMI』で連載中、原作・ホークマン、作画・メカルーツによる衝撃のキャットフルコミック。テレ東・BSテレ東（地上7ch／BS7ch）ほかにて7月7日より順次、放送がスタートしている。
＜Chapter12「アイ・ミャウ・レジェネコ」＞
次々に可愛い猫と化していく拠点の住民たち。スオウの裏切りにより意識を失ったクナギ。砦が落ちるのも時間の問題かと思われたその時、ヴェンデルシュタインに一匹の猫の鳴き声が響き渡る。それはジョーンズの力を借りたグランマによる最後の一手だった。種族を超えた猫会議によって、グランマはその場を収めるが…。
☆第12話先行カットをチェック！（写真12点）＞＞＞
脚本：入江信吾
絵コンテ：吉川博明
演出：ひのたかふみ
作画監督：山田俊也
そして、11月12日（水）に発売される『ニャイト・オブ・ザ・リビングキャット』のBlu-ray BOXの、描き下ろし三方背ケースをはじめ、全デザインが公開された。
さらに、原作版、アニメ版2種類のLINE着せかえが9／19（金）より販売スタート。ご自身のスマホでお楽しみを。
（C）ホークマン・メカルーツ/マッグガーデン/ニャイリビ製作委員会
