「本当に腹が立つ！」田中希実の出場レースでの“妨害”が波紋！　14位の蘭選手がブチギレながら訴え「間違いなく“超非常識”だった」【東京世界陸上】

レース後に複雑な胸中を打ち明けたコスター(C)Getty Images

拮抗した展開となったレースでの“接触”が波紋を広げている。

物議を醸しているのは、9月20日に行われた陸上の世界選手権8日目、日本の田中希実も出場した女子5000m決勝での一幕だ。

金メダルがベアトリス・チェベト（14分54秒36）、銀メダルがフェイス・キピエゴン（14分55秒07）とケニア勢がワンツーフィニッシュを果たしたレースにあって、「本当に腹が立つ」と憤怒したのは、14位に終わったモーリーン・コスター（オランダ）だった。

レース中盤まで上位陣との争いを続けていたコスターだったが、残り2周となった所で、ライバル選手に妨害されて転倒しかけ、最終盤に別の選手とも接触。なんとか走り続けたものの、トップとの差を開かれてしまったという。

レース後に涙を浮かべながら険しい表情でオランダ公共放送『NOS』のフラッシュインタビューに応じたコスターは、「今日、私は2回も“ありえないぐらい非常識”な妨害を受けた」と強調。「残り3周で前の方にいなければならないと分かっていた。調子はこれ以上にないぐらいに良かった。だから、ラストスパートのタイミングを待つつもりだった。残り2周になって最初に妨害を受けて、順位を落とした。そして2度目は致命的。あれで終わり」とやり切れない想いを漏らした。