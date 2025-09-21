「本当に腹が立つ！」田中希実の出場レースでの“妨害”が波紋！ 14位の蘭選手がブチギレながら訴え「間違いなく“超非常識”だった」【東京世界陸上】
レース後に複雑な胸中を打ち明けたコスター(C)Getty Images
拮抗した展開となったレースでの“接触”が波紋を広げている。
物議を醸しているのは、9月20日に行われた陸上の世界選手権8日目、日本の田中希実も出場した女子5000m決勝での一幕だ。
【写真】国立競技場のトラックを背に微笑む今田美桜をチェック
金メダルがベアトリス・チェベト（14分54秒36）、銀メダルがフェイス・キピエゴン（14分55秒07）とケニア勢がワンツーフィニッシュを果たしたレースにあって、「本当に腹が立つ」と憤怒したのは、14位に終わったモーリーン・コスター（オランダ）だった。
レース中盤まで上位陣との争いを続けていたコスターだったが、残り2周となった所で、ライバル選手に妨害されて転倒しかけ、最終盤に別の選手とも接触。なんとか走り続けたものの、トップとの差を開かれてしまったという。
レース後に涙を浮かべながら険しい表情でオランダ公共放送『NOS』のフラッシュインタビューに応じたコスターは、「今日、私は2回も“ありえないぐらい非常識”な妨害を受けた」と強調。「残り3周で前の方にいなければならないと分かっていた。調子はこれ以上にないぐらいに良かった。だから、ラストスパートのタイミングを待つつもりだった。残り2周になって最初に妨害を受けて、順位を落とした。そして2度目は致命的。あれで終わり」とやり切れない想いを漏らした。
さらに「立て直そうとしたけど、もう無理だった」と言葉を振り絞ったコスターは、自身の中で湧き上がる怒りの感情を抑えるように続けた。
「いま、これでも必死に自分を抑えてるの。言いすぎると面倒なことになるから。とにかくすごくムカついてる。本当にトップ6、いやトップ5に入れたと思うからよ。何が起きたのか正確には分からないけど、とにかく誰かに妨害されて、もう競争には戻れなかった。まだ体力は十分残っていたのに。私は他の選手に気を配るけど、他の選手はそれをあまりしない」
さらに「本当はこんな風にカメラの前で泣きたくはない。でも、本当に腹が立つのよ」と悔しさを噛み締めるコスターは、「2回目のエチオピアの選手から受けた妨害は、間違いなく“超非常識”だったわ！」と、文字通りブチギレた様子だった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]