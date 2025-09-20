小泉進次郎農水大臣が２０日、自民党総裁選への立候補および政策発表会見を行った。

約１時間、前半２０分に政策説明を行い、後半に質疑応答を行った。

決意表明や、農水、政治改革の分野に関する質問では、取材者に目を向けて明瞭な答弁。取材者に名前を呼びかけながら語るなど進次郎スタイルだった。

しかしネットでは、得意でない分野の話になると、とたんに手元に目をやる現象が激増するとのツッコミが入った。

昨年総裁選で柱に掲げた選択的夫婦別姓を主要政策から外したのかとの質問や、外国人問題などでは、「カンペをガン見」との突っ込みが入った。

「悲報 小泉進次郎 出馬会見 またカンペノートを読む」「カンペノートのページを見失う小泉進次郎」「カンペ音読大臣」「質疑応答でもめっちゃカンペみるやん」「今日の会見ヤバいｗ 何回カンペをチラ見してるんですか？」「進次郎！下を向くな」「カンペを探してないか？」「カンペ見すぎ」「全部回答が載ってんの？」とイジる投稿が殺到した。