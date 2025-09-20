4人組バンド「緑黄色社会」ボーカル・ギターの長屋晴子(30)が20日、バンドの公式サイトを通じ「BIGMAMA」ギター・ボーカル金井政人(40)との結婚を発表した。

バンド公式サイトで「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と結婚を伝えた。

そして「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです」とし、「皆様への感謝の気持ちを音楽で還元できるよう、個人としても、音楽を創る人間としてもより一層精進してまいります。温かく見守っていただけますと幸いです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

金井もバンドの公式サイトを通じ「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、長屋晴子さんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。

「日頃より温かく見守り、支えてくださっているファンの皆さまをはじめ、メンバー、スタッフ、そして関係者の皆さまに、改めて心より深く感謝申し上げます」と感謝をつづり、「皆さまのご期待にこれまで以上にお応えできるよう、より一層精進してまいります。至らぬ点も多々あろうかと存じますが、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻、ご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。

緑黄色社会は2012年に愛知県の高校の同級生らで5人組バンドとして結成され、15年にドラマーの脱退を経て現行の4人組編成となった。2022年からNHK紅白歌合戦に3年連続で出場。23年には「サマータイムシンデレラ」で第65回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞した。

BIGMAMAは2002年に東京・八王子で結成。2017年10月に日本武道館での単独公演を成功させるなど、音楽ファンからの高い支持と評価を受けている。