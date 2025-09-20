朝ドラ「あんぱん」消息は現在も不明…浜辺ヒラメ（浜野謙太）のモデル・海野かつをの生涯

朝ドラ『あんぱん』の登場人物には、モデルとなった人物がいます。芸人・浜辺ヒラメ（演：浜野謙太）のモデルとなった海野かつをもその一人です。

海野かつをは、昭和を代表する芸人や喜劇俳優として活躍。銀幕や舞台でその存在感を示しました。

下町で育ったかつをが、いかにして芸人として名を上げたのか。そしていかにしてアンパンマンと出会ったのでしょうか。

海野かつをの人生を辿っていきましょう。

浅草が育てた喜劇人の原点

昭和7（1932）年4月29日、海野（うみの）かつを（本名海野教麿〔うんの・きょうまろ〕）は、東京府東京市（現・東京都区部）で生を受けました。

かつをの生家は、下町の浅草にある仁丹塔のそばで代々続くお好み焼き屋です。

当時から浅草は、コメディアン、芸人の街でした。かつを自身も客である芸人たちと知り合い、可愛がられたと伝わります。

この経験が、かつを少年を芸人や芝居へと惹きつけていきました。

まだ戦時中である昭和19（1944）年、12歳のときに大映の映画『五重塔』に子役として出演。最初の仕事が銀幕という華々しいスタートでした。

翌昭和20（1945）年、終戦。以降、かつをは芸人を目指すこととなります。

かつをが芸人として活動するために選んだのが、多くの俳優を生んだムーラン・ルージュ新宿座でした。

大衆劇場であるムーラン・ルージュで働くため、かつをは日本大学第一高等学校を休学。そのまま演出見習として働き始めました。

しかし不運にも、昭和26（1951）年にムーラン・ルージュは閉館。やむなく、かつをは高校に復学して卒業しました。

その後も、かつをの芸人への憧れは消えることはなかったようです。

仁丹塔。すぐそばに海野かつをの実家があった。

浅草喜劇からテレビへ--子ども番組の「声」と映画の「顔」

かつをは、芸人となるために東京吉本のシミキン一座に入団します。

芸人として初舞台を踏んだのは、浅草花月劇場でのストリップの幕間コントでのことでした。

その後、かつをは当時人気を博していた喜劇俳優であった脱線トリオ一門に移ります。

以降はストリップ劇場・浅草フランス座を拠点として活動。昭和39（1959）年には、渥美清（のちに『男はつらいよ』シリーズで国民的俳優となる）と入れ替わりでお笑いトリオ・スリーポケッツに加入します。

スリーポケッツは、脱線トリオと人気を二分するほどのお笑いトリオでした。

しかしかつをの加入後、スリーポケッツは人気が低迷。やがて解散に追い込まれてしまいました。

のちに国民的スターとなった渥美清。彼の脱退と入れ替わりで、海野かつをはお笑いトリオ・スリーポケッツに入った。

テレビで開けた人気タレントへの道と怪傑アンパンマン

かつをは、コントの世界が斜陽化していると判断しテレビタレントへの道を歩み始めます。特に力を入れたのが、子供番組でした．

1970年代には、子ども番組『おはよう!こどもショー』で「ニャンダ」の声を担当。

昭和49（1974）年には、実写版の映画『ルパン三世 念力珍作戦』脇役の“パトロール警官”として出演を果たしました。

翌昭和50（1975）年には、脇役ながらも、市川崑監督の映画『吾輩は猫である』に「吉田虎蔵・刑事」役で出演し、俳優としての道を固めていきます。

こうした「テレビの声」と「映画の顔」の両輪が、当時の“お茶の間”での親しみを生みました。

華やかな主役ではなくとも、視聴者の記憶に残るタイプの芸人・俳優としての立ち位置は、独自の存在感を放っていたようです。

しかしこのとき、かつをは病に苦しめられていました。昭和49（1974）年頃には、病気療養に入ります。

このとき、かつをは関東ローカルの家電量販店チェーン「新栄電機」のテレビCMに出演。「ファイト！ファイト！新栄！」の掛け声とともに円陣を組むお馴染みの画で、強烈なインパクトを残しました。

新栄電機の社長はかつをを同社に勧誘。以降、芸能活動と並行して東京竹の塚店店長として歩むこととなります。

かつをは同店で接客を行う傍ら、系列店でのキャンペーンでは司会も担当するという役割をこなします。

昭和51（1976）年、かつをに舞台への出演オファーが届きます。のちに国民的作品となる『怪傑アンパンマン』への主演という大役でした。

かつをはアンパンマン役を好演。その後も舞台やドラマに参加するなど精力的に芸能活動を続けました。

かつをのCMも20年間にわたって放送。しかし平成15（2003）年2月13日、新栄電機は自己破産を申請して倒産してしまいます。

このとき、かつをは71歳となっていました。その後の消息は現在でも定かではありません。

一代で芸人、俳優として活躍した海野かつをは、今でも映像や事績で人々の心の中で確かに息づいています。

関連記事：

朝ドラ「あんぱん」嵩の父・柳井清(二宮和也)のモデル・柳瀬清が遺したアンパンマンの源流〈空腹の哲学〉