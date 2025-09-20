¡Ú300ËüËçÆÍÇË¡Û¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬À¸¤ó¤À¡¢¥¸¥ã¥º»Ë¾å¡ÈºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿¡ÉÌ¾±é
¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î¥Ô¥¢¥Î¤¬À¸¤ó¤À¥¸¥ã¥º»Ë¾å¡ÈºÇ¤âÄ°¤«¤ì¤¿¡ÉÌ¾±é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁÀâ¤Î¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È»á¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ë¡¼¥Ü¥óÃø¡ØEXPERT °ìÎ®¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°ìÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê¸æÎ©±Ñ»ËÌõ¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Î¥±¥ë¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤¤¤¿Éôʬ¤Î°ìÉôÈ´¿è¤Ç¤¹¡£¡Ë
Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÃ£¿Í¤Îµ»
Â©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤ÊÂ¨¶½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£1975Ç¯1·î24Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥ã¥º¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¢¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Ï¥±¥ë¥ó¤Î¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤³¤Î±éÁÕ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤äÂ¨¶½¤Î¶ËÃ×¤È¤·¤Æ¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¡¢Îò»ËÅª¤ÊÌ¾±é¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡Ö¥¶¡¦¥±¥ë¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï³«ºÅ¼«ÂÎ¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»þ¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³ÆÃÏ¤Ç11²ó¤Ë¤ª¤è¤Ö¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î¸ø±é¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëºîÉÊ¤ÎÊÑÁÕ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÁÏºî¤¹¤ë¡Ö´°Á´¤ÊÂ¨¶½±éÁÕ¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Èà¤Ï¥±¥ë¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¿ôÆüÁ°¡¢¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Î¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢1·î24Æü¤ÏËÜÍè¡¢µÙÍÜ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥±¥ë¥ó¤ÇÌëÃÙ¤¯¤Î¸ø±é¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Èà¤Ï¤½¤ì¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï±éÁÕ²ñ¤ÇÃÆ¤¯¥Ô¥¢¥Î¤Ë¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¡¢Èà¤Ï¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤ò»ØÄê¤·¤¿¡£¤À¤¬¥±¥ë¥ó¤Î¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÂåÍÑÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¾®¤Ö¤ê¤Ç¡¢²»Äø¤â¶¸¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÃÆ¤¯¤³¤È¤µ¤¨Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Ï·ãÅÜ¤·¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÃæ»ß¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë1400Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Ï¤·¤Ö¤·¤Ö±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤âÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£²á¹ó¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÈÄ¹µ÷Î¥¤Î°ÜÆ°¤ÇÈè¤ì¡¢¿¼¹ï¤Ê¹øÄË¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥ë¥»¥Ã¥È¤âÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë·ù°¤¹¤Ù¤¥Ô¥¢¥Î¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬°¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¡£
³«±é¤ò¹ð¤²¤ë¥ª¥Ú¥é¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤¬»Í²»ÌÄ¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤¬ÃåÀÊ¤·»Ï¤á¡¢¾ìÆâ¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÁ°¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£Èà¤¬ÃÆ¤»Ï¤á¤¿ºÇ½é¤Î²»¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤ÇÄ°¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢Ì¯¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë²»¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤¿¤Ã¤¿¤¤¤ÞÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³«±é¤ò¹ð¤²¤ë¥Á¥ã¥¤¥à¤Î²»¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤òÂ¨¶½±éÁÕ¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¶ÊÁÛ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Ï¿²»¤òÃí°Õ¿¼¤¯Ä°¤±¤Ð¡¢Ä°½°¤¬¤½¤Î²»¤ÎÍ³Íè¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¾Ð¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤«¤¹¤«¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¸å¡¢°ì»þ´Ö°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤ÏÄ°½°¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤¿¡£É½¸½Ë¤«¤Ê²»³ÚÅª¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¿ô¡¹¤ò¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀºåÌ¤ËÊÔ¤ß¾å¤²¡¢¿¼¤¯¿´¤ËÀ÷¤ß¤ë°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ø¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¥Ñ¥ï¡¼ÉÔÂ¤ÎÆóµéÉÊ¤Î¥Ô¥¢¥Î¤È³ÊÆ®¤·¤Ê¤¬¤é¡£Èà¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ¾ï¤ÎÁÕË¡¤òÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²»¤¬¥Û¡¼¥ë¤ÎºÇ¾å³¬¤Þ¤ÇÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤Ë¶¯¤¯¸°È×¤òÃ¡¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µ»½ÑÅª¤Ë¤â²»³ÚÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤ÎÌë¤Î¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Ï¼«¤é¤Î¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ò¤é¤á¤¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëº¤Æñ¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê±éÁÕ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£¡Ö¥¶¡¦¥±¥ë¥ó¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ÎÏ¿²»¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º»Ë¾åºÇ¤âÀ®¸ù¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¡¢300ËüËç°Ê¾å¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥ì¥Ã¥È¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤±éÁÕ¤Ë¤Ï¡¢½ÏÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÎËÜ¼Á¤¬¸«»ö¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±éÁÕ¤Î¤¿¤á¤Ë³Ø¤Ó¡¢Îý½¬¤·¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤ËÂ¨¶½±éÁÕ¤È¤¤¤¦É½¸½¤Î¤«¤¿¤Á¤òÇ®¿´¤ËÄÉµá¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤¢¤ÎÆü¥±¥ë¥ó¤ÇÈà¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÄ¶¤¨¤ë²¿¤«¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äÈèÏ«¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÉÔÈ÷¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ø¤Î²×Î©¤Á¡£¤½¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢Îò»ËÅª±éÁÕ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤ÎÃí°ÕÎÏ¤Ï¶¹¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¹¤¬¤Ã¤¿¡£»Í¤Ä¤Î²»¤«¤éÀ®¤ë³«±é¤Î¥Á¥ã¥¤¥à¤Ë¤µ¤¨µ¤¤Å¤¡¢¤½¤ì¤ò±éÁÕ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Û¤É¹âÅÙ¤ÊÂ¨¶½¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤Î½ÏÃ£¤ÎÎã¤ò»ä¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ë¡¼¥Ü¥óÃø¡ØEXPERT °ìÎ®¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ°ìÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¤ÎÈ´¿èµ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ë