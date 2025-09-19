¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤¿¤Á¤¬ËË¤×¤Ã¤¯¤ê¡¡¡Ö¤¹¤Í´é¡×¤ÇºÂ¤ê¹þ¤à¥Õ¥£¥®¥å¥¢
¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¿¥«¥é¥È¥ß¡¼¥¢¡¼¥Ä¡ÊÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Âêºà¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ ¤¹¤Í¤Æ¥Þ¥¹ ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¤½¤Î¤¤¤Á¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·îÃæ½Ü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Î¤»¤ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤¢¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à
ËË¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤éº¤¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¡Ö¤¹¤Í¤Æ¥Þ¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤¬½éÅÐ¾ì¡£Âç¤¤ÊËË¤òÎ¾¼ê¤Ë¾è¤»¤ÆºÂ¤Ã¤¿»Ñ¤Ç¡¢ÀäÌ¯¤Ê"¤¹¤Í´é"¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤µÌó42¡Á48¥ß¥ê¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Î¤»¤ë¤ÈÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËË¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê"¤¿¤æ¤ß"¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Â¤·Á¤ÈºÂ¤ê¹þ¤ó¤ÀÇØÃæ¤Î´Ý¤ß¤Ç¡¢¤è¤ê°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥©¥ë¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£
Âè1ÃÆ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡Ö¥×¡¼¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡×Á´4¼ï¡£
²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£