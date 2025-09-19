Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¡§¡ÖÅê»ñÀè¤ÇÌÂ¤¦»þ´Ö¡×¤Ï¤¿¤À¤ÎÂ»¼º¡ª¡ØS&P500¡¦Á´À¤³¦³ô¼°Åê»ñ²È¤ÏÉ¬¸«¡ª³Î¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹ºÇ¶¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ú¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹»ÅÁÈ¤ß¡ÛS&P500¡¦Á´À¤³¦³ô¼°Åê»ñ²È¤ÏÉ¬¸«¡ª³Î¼Â¤Ë»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹ºÇ¶¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°Äì²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×――Åê»ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Ä»³¤æÆ»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Åê»ñ¤Ç»ñ»º¤ò700Ëü±ßÁý¤ä¤¹ÊýË¡¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ä»³¤»á¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¤¼¤Ò¥¹¥Þ¥Û¤ÎÂÔ¤Á¼õ¤±¤Ë¤Ç¤â¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤â·Ð¸³¼Ô¤â¤Þ¤º¤Ï¹ÔÆ°¤À¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£
ËÜÊÔ¤Î³Ë¿´¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ò»ß¤á¤ëÀµÂÎ¤¬ÃÎ¼±ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀøºß°Õ¼±¡×¤È¡Ö¸²ºß°Õ¼±¡×¤Îóòó÷¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ç¤¢¤ë¡£¸²ºß°Õ¼±¤Ï¤ï¤º¤«1%¡¢»Ä¤ë99%¤ÎÀøºß°Õ¼±¤¬¥Ö¥ìー¥¤òÆ§¤à¸Â¤ê¡¢Æ¬¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤âÂ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£Ä»³¤»á¤Ï¡¢¤ä¤ë¥ê¥¹¥¯¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¥³¥¹¥È¡×¤ò¸«Íî¤È¤¹¸½¾õ°Ý»ý¥Ð¥¤¥¢¥¹¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ì¤ÈÇ÷¤ë¡£
Êª²Á¾å¾ºÎ¨2%¤ÎÀ¤³¦¤Ç¸½¶â¤ò¿²¤«¤»¤ì¤Ð¡¢¹ØÇãÎÏ¤Ï10Ç¯¤ÇÌó82Ëü±ßÁêÅö¡¢20Ç¯¤ÇÌó67Ëü±ßÁêÅö¤Ø¤ÈÁé¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢Ç¯Íø5%¤Ç±¿ÍÑ¤Ç¤¤ì¤Ð100Ëü±ß¤Ï10Ç¯¤ÇÌó162Ëü±ß¡¢20Ç¯¤ÇÌó265Ëü±ß¤Ø¡£º¹¤ÏÎòÁ³¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¥ê¥¹¥¯¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÆü¾ï¤Î»ë³¦¤Ë¸ÇÄê¤»¤è¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
»ñ»º·ÁÀ®¤ÏÃ»µ÷Î¥Áö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ç¯Îð¤ò¸À¤¤Ìõ¤Ë¤»¤º¡¢»þ´Ö¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤ëÄ¹µ÷Î¥»×¹Í¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤ÈÄ»³¤»á¡£°Õ»×¤Ï¼å¤¤¡£¤æ¤¨¤Ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¾¡¤Ä¡£Ëè·î¤Î¼«Æ°ÀÑÎ©¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Üー¥Ê¥¹·î¤Ï10%¾å¾è¤»¤¹¤ë¡Ö¥Üー¥Ê¥¹ÀßÄê¡×¤Ç¸µËÜ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÇÇ¯´Ö¤ÎÀÑÎ©³Û¤Ï36Ëü±ß¤«¤é42Ëü±ß¤Ø¡£20Ç¯¤ÎÊ£Íø¤Ç¸ú¤ÌÜ¤ÏË½¤ì¤ë¡£
Åê»ñÀè¤ÇÌÂ¤¦²Ë¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Â³¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ì¡£ÁªÂò»è¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤è¤¤¡£eMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°¤« eMAXIS Slim S&P500¡£¤³¤Î2ËÜ¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤¬¿¤Ó¤Æ¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ë¤¯¤¤¡£Ã»´ü¤Î¥Ë¥åー¥¹¤äSNS¤Î¤¶¤ï¤á¤¤ÏÌµ»ë¡£³ô²Á¤Ï¡Ö¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¡ß¼ÂÎÏ¡×¤Î³Ý¤±»»¤ÇÍÉ¤ì¤ë¤¬¡¢Ä¹´ü¤Ç¤Ï¼ÂÎÏ¤¬²¡¤·¾å¤²¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£
Ãå¼ê¤ÎÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢À¸³èÈñ¤ÏºÇÄã6¥ö·îÊ¬¤ò¸½¶â¤Ç³ÎÊÝ¡£¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È·ÑÂ³¤¬Êø¤ì¡¢Ê£Íø¤Î»ÝÌ£¤ò¼Î¤Æ¤ë±©ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÀÑÎ©¤ÎÀß·×Îã¤ä¡¢¥Üー¥Ê¥¹ÀßÄê¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ÏÆ°²èÆâ¤ÇÃúÇ«¤Ë¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î²È·×¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤à¼ê½ç¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÍ±×¤À¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Î¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ÀÑÎ©¤ò¼´¤Ë»ñ»º·ÁÀ®¤ò»ÅÁÈ¤ß²½¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌÂ¤¤¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
»ñ»º±¿ÍÑ¡¢ÊÝ¸±¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤ª¤«¤Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¤òÆ°²è¤Ç²òÀâ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤Ë¤«¤éÄ´¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¤À¤ì¤ËÊ¹¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ªÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¡ª¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£