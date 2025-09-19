µð¿Í¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ï¡©µåÃÄOB¤¬ÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤¹¤ë¡Ö158¥¥í±¦ÏÓ¡×...¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡×
¥×¥íÌîµåµð¿Í¤Î¸µÅê¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹â¶¶¾°À®»á¡Ê50¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯9·î17Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£½©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Îµð¿Í1°Ì»ØÌ¾¤òÆÈ¼«Í½ÁÛ¤·¡¢·²ÇÏ¡¦·òÂç¹âºê¹â¹»¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡ÖÀÐ³À¤Ïµå¤âÂ®¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÐ³À¤ÏÀ¤ÂåºÇ¶¯¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥×¥íÃíÌÜ¤Î±¦ÏÓ¤À¡£ºÇÂ®158¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¡¢ºò½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÂç²ñ¤Ç¤Ï2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢½éÀï¤ÇµþÅÔ¹ñºÝ¹â¹»¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢WBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê9·î5Æü¡Á14Æü¡Ë¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢Â¸ºß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÀÐ³À¤Î¿ÊÏ©¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï18Æü¤Ë¥×¥í»ÖË¾ÆÏÄó½Ð¼Ô¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÀÐ³À¤¬¸ø¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¹â¶¶»á¤Ï¡¢ÀÐ³À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ÍèÍË¾¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡×¤È¤·¡¢¡Öµå¤âÂ®¤¤¤·¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬¤¹¤´¤¤¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É°Ê¾å¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤ë¡£ÊÑ²½µå¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔÂç¡×¤È¹â¤¤É¾²Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸µ¥×¥í¤ÎÅê¼ê¤È¤·¤Æ¡¢ÀÐ³À¤Î²ÝÂê¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¢¤ì¤À¤±ÎÏ¤Î¤¢¤ëµå¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥¢¥Ð¥¦¥È¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥¾¡¼¥óÆâ¤Ë¤¤¤±¤ÐÍÞ¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¾¡¼¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¡×
¡Ö·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎåÌÌ©¤Ê°éÀ®ÊýË¡¤Ç¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×
º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢1°Ì»ØÌ¾¤¬Ç»¸ü¤È¤ß¤Ê¤ì¤ëÃæ¡¢¹â¶¶»á¤Ï¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¡£µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤ÈÁÛÄê¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤ÎÌ¾¤òµó¤²¡¢¤½¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¹â¶¶»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤â¾ÍèÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ï¤º¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡£ÆÃ¤Ë¡¢º£2·³¤Ç·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¡¢¼ã¼ê¤Î¿¤Ó¤·¤í¤ò¤¤¤í¤¤¤í°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡£·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎåÌÌ©¤Ê°éÀ®ÊýË¡¤Ç¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ëºå¿À¤¬¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤ò¤«¤±¡¢DeNA¤È2°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µð¿Í¤Î»³¸ý¼÷°ì¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê68¡Ë¤Ï17Æü¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÎÍè¥·¡¼¥º¥óÂ³Åê¤òÌÀ¸À¡£º£½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ï¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤Î°Õ¸þ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£