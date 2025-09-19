10月のアジア太平洋地域NO.1決定戦に日本勢7人出場 早大・中野麟太朗は「優勝も視野に」
「マスターズ」、R＆A、アジア太平洋ゴルフ連盟（APGC）が主催する「アジアパシフィックアマチュアゴルフ選手権」が、10月23日から26日までドバイのエミレーツ・ゴルフクラブで行われる。
【連続写真】文武両道の大型アマ 中野麟太朗のドライバースイング
同大会は2009年に創設され、優勝者には翌年のマスターズと「全英オープン」の出場権が与えられる。これまで松山英樹（2010年・2011年）、金谷拓実（2018年）、中島啓太（2022年）らがタイトルを獲得してきた。日本からは7人が参戦する。昨年優勝争いを繰り広げた早稲田大4年の中野麟太朗、過去2大会でいずれも5位に入った隅内雅人、今年の「トヨタジュニアゴルフワールドカップ」個人優勝の長崎大星のほか、片野貫一朗、小林翔音、小林匠、本大志が名を連ねる。中野は「最後のアジアアマになると思うので全力で楽しみたい。優勝も視野に入れて戦う」と意気込みを語った。隅内は「今年こそ優勝してマスターズに出たい」と雪辱を誓う。長崎は「一番出場したかった大会。中島啓太さんに続きたい」と期待を膨らませた。会場となるエミレーツ・ゴルフクラブは、ドバイ中心部の南に位置し、市街地のスカイラインを望む中東屈指の名門。毎年DPワールド（欧州）ツアー「ドバイ・デザートクラシック」が開催され、タイガー・ウッズ（米国）やローリー・マキロイ（北アイルランド）らも勝利を飾っている。【日本勢の出場者一覧】中野麟太朗（なかの・りんたろう）隅内雅人（すみうち・まさと）長崎大星（ながさき・たいせい）片野貫一朗（かたの・かんいちろう）小林翔音（こばやし・しょおん）小林匠（こばやし・たくみ）本大志（もと・たいし）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中野麟太朗 プロフィール＆成績
松山英樹はいくら稼いだ？ 米男子賞金ランキング
最終に駒を進めたのは？ 女子プロテスト第2次予選・全3地区の結果まとめ
渋野日向子ら出場 米女子ツアーの組み合わせ
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち
【連続写真】文武両道の大型アマ 中野麟太朗のドライバースイング
同大会は2009年に創設され、優勝者には翌年のマスターズと「全英オープン」の出場権が与えられる。これまで松山英樹（2010年・2011年）、金谷拓実（2018年）、中島啓太（2022年）らがタイトルを獲得してきた。日本からは7人が参戦する。昨年優勝争いを繰り広げた早稲田大4年の中野麟太朗、過去2大会でいずれも5位に入った隅内雅人、今年の「トヨタジュニアゴルフワールドカップ」個人優勝の長崎大星のほか、片野貫一朗、小林翔音、小林匠、本大志が名を連ねる。中野は「最後のアジアアマになると思うので全力で楽しみたい。優勝も視野に入れて戦う」と意気込みを語った。隅内は「今年こそ優勝してマスターズに出たい」と雪辱を誓う。長崎は「一番出場したかった大会。中島啓太さんに続きたい」と期待を膨らませた。会場となるエミレーツ・ゴルフクラブは、ドバイ中心部の南に位置し、市街地のスカイラインを望む中東屈指の名門。毎年DPワールド（欧州）ツアー「ドバイ・デザートクラシック」が開催され、タイガー・ウッズ（米国）やローリー・マキロイ（北アイルランド）らも勝利を飾っている。【日本勢の出場者一覧】中野麟太朗（なかの・りんたろう）隅内雅人（すみうち・まさと）長崎大星（ながさき・たいせい）片野貫一朗（かたの・かんいちろう）小林翔音（こばやし・しょおん）小林匠（こばやし・たくみ）本大志（もと・たいし）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
中野麟太朗 プロフィール＆成績
松山英樹はいくら稼いだ？ 米男子賞金ランキング
最終に駒を進めたのは？ 女子プロテスト第2次予選・全3地区の結果まとめ
渋野日向子ら出場 米女子ツアーの組み合わせ
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち