中村悠一＆杉田智和＆釘宮理恵＆大塚明夫、新作3Dアクションゲームで「喋るゼリー」に きょうから配信開始「とりあえず何も考えずプレイを」
声優の中村悠一、杉田智和、釘宮理恵、大塚明夫が出演する3Dアクションアドベンチャーゲーム『Calorie Mate FOR GAME CREATORS - JELLY MISSION -』が19日より配信された。バランス栄養食「カロリーメイト」の「クリエイター応援シリーズ」の新プロモーションで、昨年公開されたゲーム『Calorie Mate LIQUID FOR GAME CREATORS』に続く最新作となる。
カロリーメイト リキッドが没頭するゲームクリエイターに栄養を届ける3Dアクションアドベンチャーゲーム『Calorie Mate LIQUID FOR GAME CREATORS』は、Xでトレンド1位を獲得、ゲーム保有者数は20万人を突破、YouTube等動画サイトにアップされたプレイ時間は合計900時間以上など、大きな反響を呼んだ。昨年に引き続き今年も、日々ユーザーの想像を超える世界を生み出す「ゲームクリエイター」にスポットライトが当てられた。
今回の主役は、冷蔵庫から飛び出した、カロリーメイト ゼリー。作業に没頭する「ゲームプランナー」「CGアーティスト」「アニメーター」といったゲームクリエイターたちにバランスの良い栄養を届けるため、2DKの部屋を大冒険するアクションゲーム。それぞれの多様な能力を活かし、たくさんの努力を重ねることによって、人々を夢中にさせる作品を作り上げるゲームクリエイターたちのリアルな作業部屋を、「喋るゼリー」が駆け巡る。
本作は、前作で好評だった“やりごたえのある3Dアクション”はそのままに、さらに進化した高難易度のミッションを通じて、手軽にバランスよく栄養を摂取できるカロリーメイト ゼリーの魅力を伝える。プレイヤーは全24個のトロフィーのコンプリートを目指して進行することで、獲得したトロフィーをキャラクターメイキング（ゼリータイプのキャップの着せ替え）に使用することができる。
声優4人は、プレイヤーが操作できるカロリーメイト ゼリーのボイスを担当。アップル味の明るく爽やかな声は中村。ライム＆グレープフルーツ味の冷静沈着な声は杉田。フルーティミルク味の元気いっぱいな声は釘宮が務める。また、ゼリーたちのピンチを救うカロリーメイト リキッド役として、昨年に引き続き大塚が出演。緊迫感のある渋い演技でゲームを大いに盛り上げる。
また、今年は特別企画として、大塚がYouTubeチャンネル「名もなきねずみちゃんねる」でゲーム実況する。果たして、ゲームクリエイターたちにカロリーメイト ゼリーを無事届けることができるのか。実況動画は、9月下旬に配信予定。
ゲームはSteamで配信され、12月31日までの期間限定となる。
■コメント
▼中村悠一
カロリーメイトがゲーム…？これが2度目のリリースらしいですが、とはいえ何を言っているんだ？感があると思います。とりあえず何も考えずプレイしてみればいいんじゃないでしょうか？そうすれば「あぁ…本当だったんだ…」と理解することでしょう。
▼杉田智和
刺さるものが多かったです。「ゼリーだけで済ませず、しっかりご飯を食べてほしい」という言葉が特に忘れられません。
▼釘宮理恵
元気いっぱいなフルーティミルク味を演じさせていただきました。カロリーメイト ゼリー フルーティミルク味は、口に入れた瞬間にふるふるっと揺れるようなゼリーのやわらかい感触と、やさしくてフルーティな味わいが特長なので、それを意識しながら、楽しく収録させていただきました。「〜ふる」という可愛い語尾にも注目していただけるとうれしいです。ぜひフルーティミルク味でもプレイしてみてくださいね！
▼大塚明夫
前作に引き続き、またリキッドを演じさせていただけたこと、本当に光栄です。今回も一つひとつのセリフとじっくり向き合いながら、丁寧に収録に臨みました。作品全体としても、コンセプトがとても挑戦的でユニークなのに、どこかやさしくて、あたたかさや愛情を感じられるゲームです。プレイヤーの皆さんに、この独特な世界観と、カロリーメイトたちの新たな表情を楽しんでいただけたらうれしいです。
