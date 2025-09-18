「謎の髭男」反響続々　山田孝之が釜山国際映画祭で顔を覆う“もっさりスタイル”披露

9月17日、韓国・釜山で第29回釜山国際映画祭のオープニングセレモニーが開催された。この日の司会はNetflix配信ドラマ『イカゲーム』（2021年、2024年）シリーズで人気を集めた俳優イ・ビョンホンが務め、世界中の注目を浴びた。

日本からは坂口健太郎、渡辺謙、柴咲コウ、岡田准一らに加え、綾野剛、北村匠海、南沙良、出口夏希、山田孝之らが参加し、華やかなレッドカーペットとなった。なかでも山田の登場は大きな注目を集め、SNS上では驚きの声が広がった。

「山田さんはNetflix映画『グッドニュース』で俳優ホン・ギョンと共演しており、同作のピョン・ソンヒョン監督とともに登場しました。黒いパンツスーツに黒シャツ、黒ベストと全身ブラックコーデ。髪は白髪混じり、顔の下半分は濃い髭で覆われ、頬から伸びた髭は髪までつながるほどで、一瞬、誰かわからないほどの変貌ぶりでした」（映画誌ライター）

X上では、その姿が大きな話題に。

《予想外な髭の生やし方してる山田孝之》

《ホンギョンさんと謎の髭男,,,山田孝之さんなのか!!ww》

《髭もっさりの衝撃的なビジュで韓国を圧倒する山田孝之》

驚きの声が相次ぐなか、前出の映画誌ライターはこう分析する。

「山田さんは、役柄に合わせて見た目を大胆に変えることで知られています。今回は作品の宣伝という場ではありますが、俳優としての挑戦や表現の幅を見せる意図があるのかもしれません。『グッドニュース』の予告動画では髭を生やした姿は確認できていませんが、国際映画祭は世界の観客に向けた舞台です。印象的なビジュアルをあえて選んだ可能性もありますね。レッドカーペットに登場した岡田さんも山田さんのビジュアルに驚いたのか、《キラキラした場所でくまさんみつけた》とツーショットを投稿しています」

近年の山田の活躍について、芸能ジャーナリストは語る。

「山田さんは2018年公開の映画『ハード・コア』では自身でプロデュース・主演を果たし、初のシングルファーザー役となった2020年の映画『ステップ』などで演技の幅を見せつけ、強烈な存在感を放ってきました。“髭スタイル”は山田さんの役作りの一環なのか、それともプライベートの趣向なのか。今後のインタビューや舞台あいさつで質問が飛び交うかもしれませんね。SNSが盛り上がることで、作品そのものへの関心も高まります。自身の髭をうまく話題作りにつなげたといえるでしょう」

意外な変貌を見せた山田。10月の配信開始に向け、作品への期待がさらに高まりそうだ。