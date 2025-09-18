FILA新作『SUPER BUBBLE』登場♡IMP.が魅せる限定コーデも必見

スポーツライフスタイルブランド「FILA（フィラ）」から、遊び心あふれる新作スニーカー『SUPER BUBBLE（スーパーバブル）』が2025年9月18日(木)に発売されます。丸みのあるボリューミーなデザインとカラフルな展開は、どんなコーデにも存在感をプラス♡さらにブランドアンバサダーを務めるIMP.のABCマート限定ビジュアルも公開され、ファッションと音楽の両面から話題を集めそうです。

FILA『SUPER BUBBLE』の魅力

『SUPER BUBBLE』は、パデットスタイルのボリューム感とユニークな丸みのあるシルエットが特徴的。

ストリートからカジュアル、モードまで幅広いスタイルにマッチし、履くだけでトレンド感をプラスできます。

カラフルなカラーバリエーションは、足元に遊び心を添えたい女性にぴったり。個性を引き立てる新しい定番スニーカーとして注目です。

発売に合わせて、FILAのブランドアンバサダーを務める7人組グループ「IMP.」が登場。

ABCマート限定で公開されたビジュアルでは、『SUPER BUBBLE』を取り入れた最新アパレルコーディネートを披露しています♪

各メンバーの個性が光る着こなしは、スニーカーの多彩な魅力を引き立て、ファッションの楽しみ方をさらに広げてくれます。

商品概要

Fila SUPERBUBBLE



価格：12,100円（税込）

サイズ：23.0cm～26.0cm（0.5cm刻み）（カラー：BLACK／WHITE／FILA RED／POWDER PINK／BEIGE）

まとめ♡新しい季節を足元から楽しんで

ボリューム感のあるデザインと鮮やかなカラーで魅了するFILA『SUPER BUBBLE』は、この秋のマストハブアイテム。

さらにIMP.が着こなす限定ビジュアルが公開され、注目度はますます高まりそうです。お気に入りのカラーを選んで、ストリートでもカジュアルでも自分らしいスタイルを演出してみませんか？

足元から季節を楽しむ一歩を踏み出しましょう♪