「僕たちはオープンマリッジとして、生きていきます」

「浮気OKです！浮気OKになりました！！」

9月14日に更新されたYouTubeチャンネルで、こう宣言したのは人気YouTuber・ヒカル（34）。今年の5月末に実業家・進撃のノア（30）との“0日婚”を発表したばかりだが、“夫婦の新ルール”が物議を醸している。

「オープンマリッジ」とは、夫婦が合意のもとパートナー以外の相手との恋愛や性交渉を認め合うことを意味する。ヒカルが示した方針は議論を巻き起こし、否定的に見る人も少なくない。さらに動画公開後には、YouTubeのチャンネル登録数が20万人減少するなど余波が広がっている（17日時点）。

ノアも同席した動画の冒頭、ヒカルは“数週間前に夫婦仲がよくないことがあった”と告白。共通の知人を交えて長時間の話し合いをした結果、オープンマリッジを選択することになったという。その上で、「安心してください、離婚ではないんです」と強調していた。

いっぽう、もとから浮気は容認していたというノア。ヒカルの「絶対ハーレムがいい」という要望も受け入れていたが、「ノアがそのハーレムにいないと意味がない」と懇願されることに。ノアは「ハーレムに入りたくない」と断ったものの、押し問答が続いたという。

最終的にヒカルの言い分を理解したノアは、「お互いが同じことしているなら、同じ土俵なら全然なんでもいい」「（自分も）飲みにも行くし、制限はされたくないし」と自らの考えを語っていた。

しかし動画では、ヒカルがオープンマリッジを選択する前からすでに浮気をしていたと見られる発言も……。

オープンマリッジについての話し合いを終えたあと、夫婦で行ったキャバクラで共通の知り合いと酒席を共にしたエピソードを披露したヒカル。ヒカルはその場でノアに「予行演習しよう」と持ちかけ、「一旦、俺の浮気してるLINEを見といてくれよ」とスマホを渡したと語っていた。

ノアは「結婚してるのわかってて、どんな風に女の人たちは（ヒカルと）LINEしてるんだろう？」と気になり、ヒカルにLINEを見せるように求めたことが発端だという。さらにノアは、ヒカルと他の女性がやり取りをしたLINEの内容について、こう暴露したのだった。

「15人ぐらいに同じ文を送ってんねん（笑）。『酔った』『会いたい』『かわいい好き』みたいなんを15人ぐらい」

ヒカルが「流石に15人はない」と否定するも、ノアは「LINEの名前の横に『〇〇どこどこで会った』『かわいい』『髪ロング』とか情報が載ってんねん」と補足。ヒカルがLINE上で、女性たちの表示名にそれぞれの特徴をメモしていたことを明かしたのだった。ヒカルの器用さを面白がるノアに、ヒカルは「俺はいま、2人狙ってる女の子がいて」と相談まで持ちかけていたという。

そんな一面を妻に暴露されたヒカルだが、実は過去にも似たような出来事があった。

’22年3月に「女性セブン」で、元乃木坂46・松村沙友理（33）との熱愛が報じられたヒカル。同年9月に自ら破局を報告していたが、その2カ月後に松村との交際期間中の浮気が暴露されていたのだ。

「同年11月に暴露系配信者・コレコレさんのYouTubeチャンネルに、ヒカルさんの浮気相手を名乗るYouTuberの女性が出演したのです。女性がヒカルさんのインスタグラムの投稿に反応したことがきっかけで、やりとりが始まったそうです。

女性とヒカルさんが会った日は、ヒカルさんと松村さんの熱愛報道が出た翌日の夜。ヒカルさんの自宅を訪れた女性は、当時のことについて、『エッチなポーズをして写真を何枚か撮っていただいて……。でも、女の子の日だったので、手は出してこなかったんです』と語っていました。

さらに動画では、2人の過激なLINEのやりとりも公開。ヒカルさんは『今までのいやらしい姿すべて見せてみろ』『最後にえっちなのたくさん送ってきなさい』などとメッセージを送り、女性に性的な写真や動画を要求していたようです。動画にはヒカルさんも登場し、『僕が悪かったです』とあっさり認めていました」（WEBメディア記者）

オープンマリッジを宣言した動画では「俺、本当に超絶な自己中」「もちろん傷つけることあると思うんですけど、別にそれがこっちの特権かなとも思う」などと、自らのスタンスを語っていたヒカル。いっぽうノアはヒカルの考えを否定することなく、笑顔を絶やさずに隣で話を聞いていたが……。世間から厳しい指摘も相次ぐなか、“夫婦の新ルール”はどのように続いていくだろうか。