9月16日に東京・新国立劇場で行われた、展覧会『ブルガリ カレイドス 色彩・文化・技巧』のオープニングデイ フォトコールに豪華芸能人が集結。出席した山下智久が自身のInstagramで、中島健人と目黒蓮（Snow Man）との写真を公開し、ファンを喜ばせている。

【画像】山下智久＆中島健人＆目黒蓮の3ショット（全3枚）他／【動画】フォトコール・インタビューの様子

■山下智久「正装with後輩’s」中島健人＆目黒蓮との笑顔ショット公開

山下は「正装with後輩’s」というコメントとともに写真を公開。1枚目は山下が自撮りした3ショットで、山下はネイビースーツに蝶ネクタイを結び、中島はブラックスーツにネクタイ、目黒はタキシードスタイルに蝶ネクタイを合わせ、それぞれブルガリのジュエリーを着用し笑顔を見せている。少しぶれているが、美形3人が並んでいることは明らかだ。

2枚目は手を伸ばして自撮りする中島に山下と目黒が笑顔で身を寄せており、3枚目では山下が中島に耳打ちするような仕草も。

仲の良さがうかがえる先輩後輩ショットに、SNSでは「素敵な絆」「とんでもない3ショット」「お兄さんしてるやまぴ愛すぎる」「かっこいい大渋滞」「奇跡」「美しすぎて本当に眩しい」「美の競演」「20代・30代・40代の国宝級イケメンが集まってる」など、多くの反響が寄せられている。

■山下智久＆中島健人＆目黒蓮 フォトコールの様子

■インタビューに答える山下智久＆中島健人＆目黒蓮