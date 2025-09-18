脳科学者、茂木健一郎さん「織田裕二さんや今田美桜さんもアスリート」 世界陸上中継の熱い思いを熱弁！
YouTube動画「織田裕二です。今田美桜です。世界陸上の、ぼくたちの中継について。」にて、脳科学者の茂木健一郎氏が織田裕二さんと今田美桜さんになりきり、世界陸上の中継現場での熱意と葛藤について語った。同動画では、茂木氏が二人の人気俳優になりきった軽快なトークを展開。「俺の熱い、いや熱苦しい（笑）コメントがネット上でいろいろ言われてる」と世間の賛否に触れつつ、中継現場の裏側を明かした。
今田美桜としての茂木氏も「私に対するコメントはかわいいとか髪の毛が素敵とか、ポジティブなコメントしかないみたい」と明かし、現場で飛び交う様々な意見を紹介。これに対し織田裕二としての茂木氏も「俺はミスター世界陸上みたいなもんだからさ、やっぱり」と、演者としての苦労も吐露した。
さらに、中継現場のリアルな苦労について「俺たちは本当に短い時間の中でコメントしなくちゃいけないから、ものすごく難しいんだよね」と本音を明かし、「日本のテレビだからこそ、淡々と実況するだけでは駄目。それじゃBBCになっちゃうから」と日本独自の放送スタイルの意義も強調。視聴者からの注目度や、TBSの高視聴率についても実感を交えてコメントし、「織田裕二を見たいっていう人でも2%くらい視聴率上がってんじゃないのかな」とユーモアも交えた。
締めくくりでは「TBSは日本のテレビ。日本のテレビはみなさん視聴者が育ててくれてるもの」と感謝を表明し、「僕たちだって一生懸命頑張ってるんだから、明日も一緒に応援してね」と呼びかけた。最後には素の茂木氏に戻り、「TBSには本当に心から感謝してます。今回の世界陸上、素晴らしい」と感謝で動画を締めている。
