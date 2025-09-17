バンド「神聖かまってちゃん」のドラムス担当・みさこ（39）が浸潤がんと診断を受けたことを17日、同バンドのX（旧ツイッター）で公表した。今後の活動については「本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければ」と伝えた。

同バンドのXは「みさこに関するご報告と今後の活動について」とし「いつもみさこ、ならびに 「神聖かまってちゃん』を応援いただき、誠にありがとうございます。このたび、みさこが健康診断の結果を受け再検査を行ったところ、本日医師より『2cm以下の浸潤がん』との診断を受けました」と公表した。

今後については「転移の有無を確認するための精密検査を行い、その結果を踏まえて治療方針を決めてまいります」とし「活動につきましては、本人の体調を最優先に、医師の指導のもとで、無理のない形で続けていければと考えております」と伝えた。

そして「日頃より応援いただいている皆さまにはご心配をおかけいたしますが、みさこが安心して治療に専念できますよう、引き続き温かく見守っていただけますと幸いです」としている。