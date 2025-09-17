サッカー天皇杯、準決勝の会場が決定！前代未聞…FC町田ゼルビアかFC東京は「国立3連戦」に

日本サッカー協会（JFA）は17日、11月16日（日）に開催する「天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会」準決勝の会場・キックオフ時間が決定したと発表した。

Jリーグ三大タイトルの一つ、天皇杯は、8月27日に準々決勝が終了。FC東京、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島がベスト4進出を決めた。

今回発表された準決勝のマッチスケジュールは以下の通り。

11月16日（日）13:10キックオフ

FC町田ゼルビア vs FC東京

＠国立競技場

11月16日（日）15:05キックオフ

ヴィッセル神戸 vs サンフレッチェ広島

＠パナソニックスタジアム吹田

町田vsFC東京は国立競技場、神戸vs広島はパナスタでそれぞれ開催されることが決定。

町田とFC東京は、天皇杯準決勝の1週間前、11月9日（日）にも同じく国立での明治安田J1リーグ第36節で対戦するため、まさかの「国立連戦」に。

しかも、勝利したチームは翌週の11月22日（土）に再び国立で天皇杯決勝を戦うため、前代未聞の「国立3連戦」となる。

なお、準決勝のチケット販売概要も合わせて発表されており、10月4日（土）10:00から先着販売が実施される。