Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹ Í£°ì¤ÎÃäÃË¡£Îò»Ë¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¸¸¤ÎÂ©»Ò¡¦±©¼ÆÍ¿°ìÏº¤ÎÆæÂ¿¤À¸³¶
Å·²¼¿Í¡¦Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢·»¤ÎÅ·²¼³Í¤ê¤ò»Ù¤¨¤¿Ë¿Ã½¨Ä¹¡£ÎáÏÂ8Ç¯¡Ê2026Ç¯¡ËNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¤Ï¼ç¿Í¸ø¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê½¨Ä¹¤Ï·»¤Î½¨µÈ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤¢¤Þ¤ê»ÒÊõ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¿¤À°ì¿ÍÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÃäÃË¡¦±©¼ÆÍ¿°ìÏº¡Ê¤Ï¤·¤Ð ¤è¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¡¢¤½¤Î·ìÅý¤ÏÀä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê±©¼ÆÍ¿°ìÏº¡ÊÌÚ²¼Í¿°ìÏº¡Ë¤ò¾Ò²ð¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ææ¤ÎÂ¿¤¤À¸³¶
±©¼ÆÍ¿°ìÏº¡Ê°Ê²¼¡¢Í¿°ìÏº¡Ë¤ÏÀ¸Ç¯ÉÔ¾Ü¡¢½¨Ä¹¤ÈÀµ¼¼¡¦»ü±À±¡ÅÂ¡Ê¤¸¤¦¤ó¤¤¤ó¤Ç¤ó¡Ë¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ëá¡Ê¤¤¤ß¤Ê¡£¼ÂÌ¾¡Ë¤âÉÔ¾Ü¡£Í¿°ìÏº¤È¤¤¤¦ÄÌ¾Î¡Ê¢¨¼ÂÌ¾¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢À®¿ÍÃËÀ¤ËÍÑ¤¤¤ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»àË´»þÅÀ¤Ç¸µÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Í¿°ìÏº¤ÏÅ·Àµ10Ç¯¡Ê1582Ç¯¡Ë¤´¤í¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¸µÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¹¤ì¤Ð³µ¤Í13¡Á15ºÐ°Ê¾å¡£µÕ»»¤¹¤ë¤È¸µµµ¸µÇ¯¡Ê1570Ç¯¡Ë°ÊÁ°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤»öÀÓ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹¾¸Í»þÂåÀ®Î©¤Î¡Ø¿¹²ÈÀèÂå¼ÂÏ¿¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æá¸ÅÌî°øÈ¨¼é½÷¡Ê¤Ê¤´¤ä ¤¤¤Ê¤Ð¤Î¤«¤ßÌ¼¡Ë¡¦´ä¡Ê¤¤¤ï¡£¤Î¤ÁÃÒ¾¡±¡ÅÂ¡Ë¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æó¿Í¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ä¤ÏÍ¿°ìÏº¤Î»à¸å¤Ë½¨Ä¹¤ÎÍÜ½÷¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸Ï½3Ç¯¡Ê1594Ç¯¡Ë¤Ë¿¹ÃéÀ¯¡Ê¤â¤ê ¤¿¤À¤Þ¤µ¡Ë¤ÈºÆº§¤·¤Þ¤¹¡£
Í¿°ìÏº¤Î»à°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè·Ç¤Î¡Ø¿¹²ÈÀèÂå¼ÂÏ¿¡Ù¤Ç¤Ïµª½£¤Î½½ÄÅÀî²¹Àô¤ÇÉÂ»à¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï½¨Ä¹¤ÎÍÜ»Ò¤Ç¤¢¤ë±©¼Æ½¨ÊÝ¡Ê¤Ò¤Ç¤ä¤¹¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ê¡¢º®Æ±¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±©¼ÆÍ¿°ìÏº¡¦´ðËÜ¥Ç¡¼¥¿
±©¼ÆÍ¿°ìÏº¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡Ë
½ª¤ï¤ê¤Ë
º£²ó¤ÏË¿Ã½¨Ä¹¤ÎÃäÃË¡¦±©¼ÆÍ¿°ìÏº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î»öÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¸ºß¤ò³ä°¦¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ææ¤¬Â¿¤¤¤Ö¤ó¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÍø¤«¤»¤ä¤¹¤¤¿ÍÊª¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§
Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹°Ê³°¤Ï³§»¦¤·¡Ä½¨µÈ¤¬·»Äï»ÐËå¤Ë²Ý¤·¤¿»ÄµÔ¤Ê»ÅÂÇ¤Á¤Î¿ô¡¹
Âç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤¯¡©¼ç¿Í¸ø¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿²È¿Ã¡¦²£ÉÍ°ì°Ã¤Î¸ùÀÓ¤ÈÈó¶È¤ÎËöÏ©
¢¨»²¹ÍÊ¸¸¥¡§¹õÅÄ´ð¼ù¡Ø±©¼Æ½¨µÈ¤È¤½¤Î°ìÂ² ½¨µÈ¤Î½Ð¼«¤«¤é½¨Ä¹¤Î²ÈÂ²¤Þ¤Ç¡Ù³ÑÀîÁª½ñ¡¢2025Ç¯5·î¼ÆÍµÇ· ÊÔ¡Ø¥·¥ê¡¼¥º¡¦¿¥ËÂçÌ¾¤Î¸¦µæ Âè°ì»Í´¬ Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ù½¿¸÷¾Í½ÐÈÇ¡¢2024Ç¯11·î