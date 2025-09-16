¡ÚÆÈ¼«¡ÛÃæÀäÈñÍÑ¤Ï¡Ö³ä¤ê´ª¡×¤Ç¡Ä¥ä¥¯¥ë¥È¡Ö´üÂÔ¤ÎÀ±¡×¤¬ÉÔÎÑÁê¼ê¤È¥É¥í¾ÂàÇ¥¿±¥È¥é¥Ö¥ëá
ÃæÀä¤ò¡Ö³ä¤ê´ª¤Ç¡×
¡ÖÈà¤ËñÙ¤µ¤ì¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉÔÎÑÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤é¡ØÂÄ¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×
ÈáÄË¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤Ë½»¤à£Á»Ò¤µ¤ó¡£¡ÈÈà¡É¤È¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È´üÂÔ¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¡¢¶âµ×ÊÝÍ¥ÅÍÅê¼ê¡Ê25¡Ë¤À¡£¤¤¤Þ¡¢²ÚÔú¤Ç¾®ÊÁ¤ÊÈà½÷¤Î¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¡¢¶âµ×ÊÝ¤È¤Î´Ö¤Î»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶âµ×ÊÝ¤Ï¡¢Åì³¤Âç»Ô¸¶Ë¾ÍÎ¹â¹»¤Ç¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ç18Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡ÉÂ¼¾åÀ¤Âå¡É¤ÎÅê¼ê¤Ç¡¢ÆÈÆÃ¤Îµ°Æ»¤òÉÁ¤¯ºÇÂ®152km/h¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤È¡¢±Ô¤¯¶Ê¤¬¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ç21Ç¯¤Ë¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢¼¡´ü¥¨¡¼¥¹¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë´üÂÔ¤ÎÀ±¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¥Ç¥¹¥¯¡Ë
¤½¤ó¤Ê¶âµ×ÊÝ¤Ë¡ÉñÙ¤µ¤ì¤¿¡É¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡££Á¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤¹¡£
¡ÖºòÇ¯10·î¡¢»ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡¢Èà¤«¤é£Ä£Í¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¶âµ×ÊÝ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤È¤á¤Î¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¡ØÈà½÷¤¤¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ø¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡Ù¤ÈÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ø·ëº§´êË¾¤È¤«¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÌä¤¦¤È¡ØÉÕ¤¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤¬¤Í¡Á¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÈà¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
12·îËö¡¢Æó¿Í¤ÏÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç½é¤á¤Æ¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ£²²óÌÜ¤Ë¿©»ö¤ò¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤«¤é¡ØÉÕ¤¹ç¤ª¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼êÌ¾´Õ¤ä¥Í¥Ã¥È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¶âµ×ÊÝ¤¬·ëº§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¥¥ã¥ó¥×´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢£Á»Ò¤µ¤ó¤È¶âµ×ÊÝ¤Ï£´·î¤«¤é°©À¥¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÏÅÓÃæ¤«¤éÈòÇ¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô°ÙÃæ¤ÎÆ°²è¤ò»£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢£¶·î¤Ë£Á»Ò¤µ¤ó¤ÎÇ¥¿±¤¬È½ÌÀ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¶âµ×ÊÝ¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÉ¿ÊÑ¤·¤¿¡££Á»Ò¤µ¤ó¤¬ËÜ»ï¤Ë£Ì£É£Î£Å¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ä¤ªÊ¢¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹¡£
¡ÖËÜ¿Í¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥¦¥½¤À¡Ù¤Ã¤ÆÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ø¤½¤â¤½¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡ØÂÄ¤í¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢¡ØÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ª¤ì¤Ï¼Â¤Ï¥Ð¥Ä¥¤¥Á¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò¼è¤Ã¤ÆºÆº§¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»Ò¶¡¤â¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤ÈÌä¤¦¤È¡¢¡Ø¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¡£¤·¤«¤â¡¢»ä¤È¤Î¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤ÀºÝ¤Ï¤Þ¤ÀÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
£··î¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¤¿¤á¤ËµÊÃãÅ¹¤òË¬¤ì¤¿£Á»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¶âµ×ÊÝ¤ÏÃæÀäÈñÍÑ¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç£¶Ëü±ß¤ò¼êÅÏ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö£¶Ëü±ß¤ÇÃæÀä¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Èà¤Ï¡Ø³ä¤ê´ª¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÌµÀÕÇ¤¤ÊÂÖÅÙ¤ËÊò¤ì¡¢Åö½é¤ÏÂÄ¤í¤½¤¦¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÊ¢¤Î»Ò¤Ëºá¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç»Ò¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¾×·âÅª¤Ê»ö¼Â¤¬È¯³Ð¤¹¤ë¡£¶âµ×ÊÝ¤ÏÎ¥º§¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¶âµ×ÊÝ¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡ÊÀ¹Ô°ÙÃæ¤Î¡ËÌµÃÇ»£±ÆÅù¤Î»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶âµ×ÊÝ»á¤Ï£Á»Ò¤µ¤ó¤è¤ê°ÒÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤Ë¶ìÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¶âµ×ÊÝ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤ÈÂÐ±þ¤ò¶¨µÄÃæ¤Ç¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
9·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØFRIDAY 9·î26Æü¹æ¡Ù¤È¡¢ÍÎÁÈÇ¡ØFRIDAY GOLD¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶âµ×ÊÝËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë¥³¥á¥ó¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëA»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¿ÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯9·î26Æü¹æ¤è¤ê