9月14日、人気声優・花澤香菜が、同じく声優の夫・小野賢章と離婚したことを発表した。

「花澤さんは、幼稚園時代から子役として活躍し、14歳で声優としてもデビュー。『鬼滅の刃』甘露寺蜜璃役や、『五等分の花嫁』中野一花役など、多くの人気作品の声優を務めてきました。

いっぽう、夫の小野さんも子役出身です。映画『ハリー・ポッター』シリーズの日本語吹替版で、主人公であるハリー・ポッター役に抜擢されたことをきっかけに、声優の道へ。『黒子のバスケ』黒子テツヤ役や、『SPY×FAMILY』ユーリ役など、有名どころに多数出演してきました」（芸能記者）

14日、花澤は自身のInstagramを更新すると、《この度私たち夫婦は、話し合いを重ねた結果、離婚しましたことを、ご報告致します》と報告。《生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました》と理由をつづった。

2人は、2020年に結婚を発表。人気声優同士の結婚とあって、ファンからは祝福の声が殺到していただけに、今回の離婚には衝撃が走っている。

花澤は小野との夫婦生活をのろけることが多く、4月にも、『ぽかぽか』（フジテレビ系）で「ずっとかわいいんですけど。（夫は）二郎系ラーメンが好きで、よく食べてくるんですけど、食べたあとは私に息を吹きかけないようにしゃべってる。嫌われたくないって。かわいいです」と話していたほどだ。

だがいっぽう、Xでは、花澤の最近の “異変” を気にかける声も寄せられた。

《花澤さん、私は歌手として初期からのファンですけど、最近ぽかぽかの生放送でやつれ気味だったので、なんとなく気になってはいました。》

《最近、花澤さん頬がコケてたのかな？？》

実際、花澤はこのごろ、声優活動だけでなく、タレントとしても活躍の場が広がってきていた。

「花澤さんといえば、2023年1月から、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）の火曜レギュラーを務めています。柔らかい笑顔と高いトーク力が人気を集め、『酒のツマミになる話』『脱力タイムズ』など、バラエティ番組で見かける機会も増えていました。

しかし、声優活動をおろそかにしないまま、テレビの仕事も増やしているようだったので、去年ごろからXでは『やつれている』という心配の声があがっていたんです。多忙すぎて痩せてしまったのか、夫婦生活の悩みゆえかは定かでありませんが……」（芸能記者）

離婚を機に、心機一転でまた健やかな表情を見せてくれるとよいが。