元お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリさん（31）が2025年9月10日、自身のインスタグラムを更新。キャミソール姿のバックショットを披露した。あだ、そこには意外なものが張り付いていて、ネットの笑いを誘っている。

「100キロ女子の日常」

餅田さんは「リモコン置き場じゃないのよ。」とコメントをつづり、黒いキャミソールを着た背中に、テレビのリモコンをくっつけた姿を投稿。「#100キロ女子の日常」「#背中」「#広い」「#丸い」「#すこし湿っている」「#その結果」「#くっつく」「#toshiba 」「#収納 」「#夏は」「#基本この格好」「#彼のデータフォルダ」「#こんなんばっかり」とハッシュタグを添えていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いキャミソールを着用。鳥かごに手を伸ばし、背中にリモコンをくっつけた姿を披露していた。

この投稿には、「抱き締めたい背中」「こういうのがホッコリする」「背中が綺麗すぎる」「相変わらずオモロいね」「かわいい」といったコメントが寄せられていた。