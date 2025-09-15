デジタル文具などを手がけるキングジム（東京都千代田区）は、パソコン（PC）/スマートフォン（スマホ）向けラベルライター『「テプラ」Pro SR-R5600P』を2025年9月18日に発売する。

乾電池駆動など現場のニーズに応える仕様にリニューアル

10年以上にわたって販売してきたロングセラー商品の前モデルを、さらに使いやすく、現場のニーズに応える仕様にリニューアルしたという。

乾電池での駆動に対応し、電源の確保が難しい製造現場や倉庫などでもコードレスで使用できる。Bluetooth（ブルートゥース）接続時にペアリング設定が不要になり、よりスムーズな接続が可能だ。macOSではUSB接続にも対応する。

Windows向けラベルソフト「テプラ クリエイター」、macOS/iOS/Android向けアプリ「TEPRA LINK 2」に対応。家庭や小規模オフィスでも手軽にラベルの作成や編集ができる。

ラベル幅はPROテープカートリッジ（4/6/9/12/18/24ミリ）。電源は付属のACアダプター（AC1116J）、単3形アルカリ乾電池×6本、同充電式ニッケル水素電池×6本（いずれも別売）。

カラーは汚れが目立ちにくいブラックを採用する。

価格は2万4200円（税込）。