＜ママは許さない＞息子に1年半前から彼女！？私以外の家族公認！？ウソついてデート【第2話まんが】
私はアヤ（40代）。息子のレンキ（高校2年生）、娘のユウカ（高校1年生）、そして旦那のダイスケ（40代）との4人暮らしです。息子は最近生意気になり、言うことを聞かなくなったなと思っていたのですが、今日ママ友に「レンキ君が彼女とデートしていたよ」と言われました。息子に彼女がいたなんてまったくの初耳です。いったいなぜ私に隠していたのか。あんなにアルバイトに反対しても辞めなかった理由は彼女の存在だったのだと腑に落ちたのです。
アルバイトをはじめたわけは、自分のお小遣いが欲しいとか、友達と一緒にやろうと約束したからだと思っていました。しかし彼女との時間を過ごすため、彼女へのプレゼントのためだったのかと思うと……。先月アルバイトをたくさんしていたのも、記念日や誕生日のためだとしたら腑に落ちます。
息子は友達と遊びに行くと言って出かけるとき、彼女に会っていたのでしょう。もしかしたらアルバイトだと言ってデートしていたこともあるかもしれません。私はずっと息子にウソをつき続けられたのです。それがどうしても許せません！！
家に帰って息子を問い詰めると、彼女がいることを白状しました。今まで私を騙していたことが、何よりもショックでした。
一つのウソをつくと、それを隠すためにどんどんウソを重ねなければならなくなります。友達と会いに行くと言ったのもウソ。アルバイトをする理由も彼女との時間を過ごすため。高校生がこんなことを許されるわけがありませんよね？
しかも一番ショックだったのは、旦那も娘も、息子に彼女がいたことを知っていたことです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
