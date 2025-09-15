ドラマ2本に出演

画像はイメージです

英国プレストンに住む白黒猫のSpudは、人気上昇中のTVスターです。

これまでBBC放送の2つの犯罪ドラマ番組に出演し、そのかわいい姿が人気を博しました。ショーン・ビーン主演の「This City is Ours（原題）」と、マーティン・フリーマンが主演する「レスポンダー 夜に堕ちた警官」です。

猫の保護団体「SRPCC Cat Welfare Trust」を運営するCarol Walkerさんが、この猫の飼い主兼マネージャーを務めています。

「これほど人気が出るなんて、まったく実感がなくて信じられません。昨年（2024年）はSpudにとってすばらしい年になりました。でもこの猫は鷹揚で物事に動じない性格なので、スターになっても平然としていますよ」と彼女は言います。

子猫のときから「スターの素質」が

画像はイメージです

野良猫の群れで暮らしていたSpudが保護されてCarolさんの家に迎えられたのは、2019年のことでした。生後10週間の当時から、彼女は「この猫にはスターの素質がある」と見抜いていました。

「だって常に自信満々で、周囲の人々をあっという間に虜にしてしまう魅力を兼ね備えた、唯一無二の猫なのですから。こんな猫を見たのは初めてでした」

SpudはSNS上でも大人気です。遠くニュージーランドやカナダ、アメリカなど世界中に8000人以上のファンがいるといいます。

「SNSがSpudの存在を際立たせてくれて、テレビ出演まで果たせました。今でもこの躍進ぶりに驚いています」とCarolさん。

出演料で猫のための寄付も

画像はイメージです

「Spudはすごく好奇心旺盛な性格ですが、やはり猫なので犬のように簡単に訓練することはできません。でも撮影をすごくうまくこなしてくれて、こちらのほうがびっくりしました」

「テレビドラマ出演料で、3つの猫の保護団体のために寄付をすることができました。各団体にとって、これはとても意義のある寄付なのです」とCarolさん。

2つのドラマはどちらもリバプールで撮影が行われました。共演したマーティン・フリーマンは、映画「ホビット」シリーズにも出演した有名な役者です。名優と肩を並べて演技を披露するなんて、やはりSpudは度胸のある猫に違いありませんね。

出典：Rescue cat Spud becomes a star in BBC dramas