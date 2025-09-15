「保護猫からTVスター」へ華麗なる転身！有名俳優とも共演を果たす人気急上昇中の猫 英国
ドラマ2本に出演
画像はイメージです
英国プレストンに住む白黒猫のSpudは、人気上昇中のTVスターです。
これまでBBC放送の2つの犯罪ドラマ番組に出演し、そのかわいい姿が人気を博しました。ショーン・ビーン主演の「This City is Ours（原題）」と、マーティン・フリーマンが主演する「レスポンダー 夜に堕ちた警官」です。
猫の保護団体「SRPCC Cat Welfare Trust」を運営するCarol Walkerさんが、この猫の飼い主兼マネージャーを務めています。
「これほど人気が出るなんて、まったく実感がなくて信じられません。昨年（2024年）はSpudにとってすばらしい年になりました。でもこの猫は鷹揚で物事に動じない性格なので、スターになっても平然としていますよ」と彼女は言います。
子猫のときから「スターの素質」が
画像はイメージです
野良猫の群れで暮らしていたSpudが保護されてCarolさんの家に迎えられたのは、2019年のことでした。生後10週間の当時から、彼女は「この猫にはスターの素質がある」と見抜いていました。
「だって常に自信満々で、周囲の人々をあっという間に虜にしてしまう魅力を兼ね備えた、唯一無二の猫なのですから。こんな猫を見たのは初めてでした」
SpudはSNS上でも大人気です。遠くニュージーランドやカナダ、アメリカなど世界中に8000人以上のファンがいるといいます。
「SNSがSpudの存在を際立たせてくれて、テレビ出演まで果たせました。今でもこの躍進ぶりに驚いています」とCarolさん。
出演料で猫のための寄付も
画像はイメージです
「Spudはすごく好奇心旺盛な性格ですが、やはり猫なので犬のように簡単に訓練することはできません。でも撮影をすごくうまくこなしてくれて、こちらのほうがびっくりしました」
「テレビドラマ出演料で、3つの猫の保護団体のために寄付をすることができました。各団体にとって、これはとても意義のある寄付なのです」とCarolさん。
2つのドラマはどちらもリバプールで撮影が行われました。共演したマーティン・フリーマンは、映画「ホビット」シリーズにも出演した有名な役者です。名優と肩を並べて演技を披露するなんて、やはりSpudは度胸のある猫に違いありませんね。