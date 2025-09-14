この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」を運営するカウンセラー・作家のRyotaさんが、新動画『急増中！なぜ日本中で余裕のない人が増えているのか？原因と心理、今の時代の問題点を解説』を公開。全国的に「余裕のない人」が増加している現状と、生活やメンタルに及ぼす深刻な影響について、自身の体験と専門家視点から語った。



Ryotaさんは冒頭、「今の日本は多くの人が余裕を失い、その精神的な影響でメンタル面まで参ってしまっている」と危機感を訴える。特に「淡々と同じことをしていればそれなりに成長できた時代は終わり、急激な物価高や給与の頭打ちが、不安感や閉塞感を生み出している」と現代社会の構造変化を指摘した。



動画では、自身が地方で10年工場勤務を経験したことに触れながら、「地方では昇給が年数千円とわずかで、物価高と社会保険料の高騰が生活を圧迫している」とし、「何も変えなければ経済的にも精神的にも追い詰められる」と現場感覚を込めて説明。「出世しても残業代カットや業務負担増で、昇進自体を避ける人が増えている」と、地方特有の問題点も指摘した。



さらに、現在の“平均的にお金を使う”価値観にも警鐘。「周りと同じような水準を求めることで支出が嵩み、満足度は低い」とし、「他人と比べてではなく、自分が本当にこだわるものに資源を集中させるべき。『満足度で物事を見る』ことで状況が一変する」と目線の転換を強く推奨。「節約しても車や服など“なんとなく”ワンランク上を選ぶ“平均追い”で、お金と心の余裕を失う」と、生活レベルの“見直し”を呼び掛けた。



また、現代人がお金の使いすぎを自制できない理由についても、「ストレスがドーパミン欲求となり、刺激的なコンテンツや浪費行動に走りやすい」と分析。「スマホゲームへの課金や刺激を伴う娯楽への依存が、悩みの現実逃避になりがち」と消費行動の心理的側面を解説した。



今後に向けては、「これまでの“普通”は手放し、時代の変化に適応していく柔軟性が必要」と強調。家族で車を減らす、使わなくなったテレビの撤去、リスク管理をしながら副業や資産運用に踏み出すなど、「小さな変化を積み重ねることで、無駄な支出が減り自然と余裕が生まれる」と指南した。



最後に、「健康が一番の資本。物価高で心身が摩耗しやすい今こそ、自分のペースで生活を守り、無理なく前に進んでほしい」とエールを送り、体験談を交えつつ、「皆さんも今一度、当たり前を見直してみてください」と動画を締めくくった。