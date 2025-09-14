【7位〜12位】9月15日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蟹座
総合運：★★★☆☆
ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ち着いて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。
恋愛運
思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断るのか。保留にしていたことにハッキリと答えを出すと、恋の幸せが近づく日です。相手の様子や発言などは、気にしないで。あなた自身の本音を素直に覗いてみてください。
特に買い物の必要がなくても、なにかにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。
ラッキーアイテム：ステッカー
ラッキーカラー：レッド
【8位】蠍座
総合運：★★★☆☆
今までの自分に満足せず、より高い理想を目指したくなるでしょう。それは成長した証なのだと、まずは喜んでください！そして、少しずつ着実に進む計画を立てるのがポイント。さらに成長や発展ができるという確信が湧きそうです。
恋愛運
自分の恋愛パターン、過去の自分の発言や反省、といったことを心のなかで整理してみるといい日です。これまで以上に幸せな恋愛をするためのヒントを発見できるはず。過去の恋人との思い出の品は処分してしまいましょう。
金運
｢予想よりも高い…｣と、驚くことがあるかもしれない金運です。ただ、それでも欲しいと思うのなら、前向きな気持ちで払うのがお金との縁を強くする秘訣。一方、｢これでいいか｣と妥協して、買い物をしないことも重要な日です。
ラッキーアイテム：エスニック小物
ラッキーカラー：スカイブルー
【9位】射手座
総合運：★★☆☆☆
自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。
恋愛運
相談されていた人や、失恋直後の友だちなどとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友だちでいて、自分の本心を確かめて。
金運
これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。
ラッキーアイテム：革小物
ラッキーカラー：ボルドー
【10位】水瓶座
総合運：★★☆☆☆
伸ばしたいと思っていた能力のアップが期待できる運気。基礎や基本を徹底的に追求してみるとよさそう。今日だからこそ気づけること、身につくことがあるはずです。また、ほかの人のやり方は気にしないのがベスト。
恋愛運
意外な人から注目されるモテ運がある日！ただあなた自身は「関係を進めていいのだろうか」と迷うかもしれません。深刻にならず、ひとまず近づいてからその先のことを考える…くらいでもOK。カップルも大胆な愛情表現が〇。
金運
自分の能力を上げるためにお金を使うと、想像以上に稼ぐ力をつけることができる日です。｢なにが1番稼げるか｣ではなく、｢なにが1番ワクワクするのか｣を考えてみて。そして、ひとつのテーマに絞ってスキルアップをはかりましょう！
ラッキーアイテム：アトマイザー
ラッキーカラー：グレー
【11位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
あなた自身が「ここにいるとほっとする」と思える場所で、今日はできるだけ長い時間を過ごしてください。すると、自分のいいところが見えてきたり、現状に感謝する気持ちが生まれたりしそう。温かい飲み物も用意するとベスト。
恋愛運
「こう思われたらどうしよう」などと心配せず、思いついたことはどんどん行動に移してOK！すると、恋の相手に魅力的な印象を与えて、大きく1歩前進する可能性大です。余計なプライドを捨ててしまうことも、運気を生かすコツ。
金運
家で過ごしてホッとした気分を味わうことが、お金との縁をグンと強くする運気の日です。できるだけ長い時間、自宅にいるといいでしょう。あれこれとするべきことを詰め込まず、リラックスしているのがポイントです。
ラッキーアイテム：筆ペン
ラッキーカラー：シルバー
【12位】獅子座
総合運：★☆☆☆☆
今日は、あなたにワガママを言う人がいるかもしれません。そしてあなたは「聞き入れなきゃ…」と考えて疲れてしまうかも。場合によっては、スルーしてもOK。今日は、できるだけひとりで過ごすようにするといいでしょう。
恋愛運
恋愛に関してカンが鋭くなる運気。相手がどう思っているのかピンとくるでしょう。ただ「こう思っているはず」と、決めつけると空気が悪くなります。「こう言われたら、こう返そう」と、リアクションを考えておくと楽しく過ごせそう。
金運
買い物や投資などで、｢こうするべき｣｢こうなりそう｣というひらめきがありそうな運気。それを信じると、お金は入ってくる流れを強くできるでしょう！直感を信じるのは1回だけにして、その後は熟考すると、さらにGOOD。
ラッキーアイテム：ミントタブレット
ラッキーカラー：オレンジ