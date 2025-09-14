世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーミドル級4団体タイトルマッチが13日（日本時間14日）、米ラスベガスのアレジアント・スタジアムで開催された。同級4団体統一王者の“カネロ”ことサウル・アルバレス（メキシコ）が、WBA世界スーパーウェルター級王者テレンス・クロフォード（米国）と激突。0-3（112-116、113-115×2）で判定負けした。

6万人以上を収容できるラスベガスの巨大スタジアムで、世界的スーパースター同士が激突した。2階級上げての挑戦となったクロフォードは、リーチの長さを活かし、ジャブを放ってポイントを稼いでいった。9回、展開が一転して接近戦に。カネロが攻勢を強めて場内が沸いた。しかしクロフォードも上手くいなしながら、左フックを的確に顔面に当てた。

最終12回でも決着がつかず。ゴングが鳴ると、両者ともに手を挙げた。互いに健闘を称えあう姿も。判定決着でクロフォードが完勝を収め、この“世紀の一戦”を制した。クロフォードは涙。感極まった表情を浮かべた。

Netflixでも中継され、日本のファンも注目した一戦。カネロは試合後のリングインタビューで「彼のような偉大なボクサーと戦えて嬉しい。俺はボクシング界ですでにたくさんの偉業を達成した。レガシーはすでにある。リスクを負うのはボクシングが大好きだからだ」と答えた。「クロフォードは類まれなスキルの持ち主。クロフォードを称賛するよ」と敬意を示した。



（THE ANSWER編集部）