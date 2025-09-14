カルビーは、「じゃがりこ」ブランドから、日本アクセスと共同開発したチルド総菜「じゃがりこ サラダ味のポテトサラダ」を、2025年9月16日から全国の「ファミリーマート」先行で、9月22日から全国の小売店舗で発売する。

「じゃがりこ」の味を残し、酸味を抑え甘みが感じられる

発売30周年を迎えるスナック菓子「じゃがりこ」と、チルド食品および冷凍食品などを多数取り扱う日本アクセスの共同開発が実現した。

カルビーではもともとアレンジレシピでポテトサラダを紹介しているほか、過去には耐熱容器のカップにお湯を入れるとポテトサラダができる「じゃが湯りこ」を発売しており、ユーザーに新たな「じゃがりこ」の楽しみ方を提案する。

マヨネーズや酢の量を調整し、自宅でストックしやすいよう賞味期限45日を実現。「じゃがりこ」ブランドでは初のチルド包装総菜だという。

「じゃがりこ」の味は残したまま、マヨネーズの酸味が苦手な子どもでも食べやすいよう、甘みを感じられる味わいに仕上げた。国産じゃがいもを使い、パセリや人参など野菜の種類だけでなく、カットサイズも「じゃがりこ」を再現している。

内容量は100グラム。

価格は198円（税別）。