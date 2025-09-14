あの女優や大物政治家、寺田倉庫元社長が実践する「究極の片づけ術」モノを捨てたら新たな人生が見えてきた！

腰が重い人こそ必見。片づけはただの作業にあらず。物事にケリをつけ、新たな一歩を踏み出すための神聖な「儀式」なのだ。

片づけが「思い出巡り」の旅になる

片づけをしたいと思っても、どうにも億劫で手をつけられずにいる、そんな人も多いだろう。しかし、片づけは面倒なことばかりではない。

「片づけることで自分の来し方を顧み、頭の中が整理されて、人生の新たな一歩を踏み出すきっかけにもなりました」

こう明るく話すのは、女優の川上麻衣子さん（59歳）だ。川上さんは'23年、インテリアデザイナーの両親が暮らしていた東京・相模原市にある家の「実家じまい」をした。川上さんも17歳まで暮らしていた家だが、両親もスウェーデンや都心の賃貸マンションを拠点に生活していたため、30年ほど「倉庫状態」に。

しかし、両親の作品や仕事の資料、趣味のコレクションなど、愛着のあるモノがたくさん残されており、なかなか手をつけられずにいたという。

そんななか、実家が空き巣に入られてしまい、このままではマズイとついに家の売却を決意。のべ10日ほどかけて、母親とモノを整理したという。時間はかかったものの、川上さんはむしろ充実した時間だったと語る。

「祖父の遺品が出てきたら、祖父はどんな人だったかとか、思い出話に浸りながら様々なモノを仕分けました。私が両親の結婚記念日に書いた手紙なども見つかり、忘れていた当時の暮らしぶりなどを思い出しました」

モノを片づけ、無事に実家を売却した川上さんが感じていたのは、早く取りかかれてよかったという思いだ。

「両親が元気なうちに一緒に片づけることができたからこそ、思い出話で笑い合いながら、かけがえのない時間を過ごすことができました。もし私一人で片づけることになっていたら、とてもつらい作業だったと思います」

単なる片づけも「思い出巡り」と捉えれば、有意義な時間になる。川上さんは今、実家から持ち帰ったものをスクラップしたり、飾ったりする新たな生活を楽しんでいる。

一方、余計なことは考えずに一切合切捨ててしまったと語るのは、前参議院議員の太田房江さん（74歳）だ。

太田さんといえば、'00年に大阪府知事に初当選し、日本初の女性知事として脚光を浴びた。知事を2期務めたのち、'13年の参院選に自民党から出馬し、当選。先の参院選では3期目を目指し出馬を模索するも、公示日直前に地方議員などへ資金提供を持ちかけた疑惑が報道された。本人は否定したものの、ストレスで体調を崩し、出馬を断念したという。そんな太田さんは議員会館を引き払う際、ほとんどのモノを捨てたと語る。

「いちいち思い出に浸っていたら、悲しくて前に進めない。秘書と作業しましたが、『これも捨てていいんですか!?』と聞かれても、『いいから全部捨ててちょうだい！』と振り返らずに指示を出しました」

唯一残したのは、府知事時代に机に置いていたネームプレートと、府知事として再選を果たした際の写真だ。

「当時はどうせ『繋ぎの女知事』としか見られていないと思っていました。でも大阪の人たちが『知事はん、知事はん』と支持してくださって、再選を果たすことができた。ネームプレートと写真を見ると、応援してくださった方々の顔を思い出すんです」

今は政治家人生で築いた人脈を駆使し、いくつかの会社の顧問をしているという。太田さんはモノを捨てることで、人との繋がりこそが一番の財産だと気づいたと語る。

「モノに囲まれていても、一人ぼっちじゃ何もできない。一緒に仕事ができる仲間さえいれば楽しく生きていける。モノは捨てても、人とのご縁だけは捨ててはいけませんね」

太田さんは仲間たちとともに、新たな世界へ歩みだした。

寺田倉庫元社長の「片づけ哲学」

著書に『ぜんぶ、すてれば』がある、寺田倉庫元社長で、東方文化支援財団代表理事の中野善壽さん（81歳）は、普段からモノは溜め込まず、思い出の品も容赦なく捨てるという。

「思い出の品ほど捨てづらいものはない。そんなものを残して死んでしまったら、子どもたちが処分に困るでしょう。また良い思い出を残すことが目的化してしまい、今という時間を楽しむことができなければ本末転倒です。無理して旅行に出かけたり、必死に写真を撮ったりと、重要でないことに時間や労力を費やすことになります」

モノを溜め込まないことは中野さんの人生哲学でもある。

「モノを持つから、失うことを恐れる。そして他人と比べたりして、自分の資産を守らなければならないという重圧に苦しむことになります」

中野さんは家も車も腕時計も持たず、蓄財にも興味がない。稼いだカネは必要最低限を残して、ほとんどを寄付してしまうという。昨年より「中野塾」を主宰、塾生に生き方の理念、外国企業経営者としての知見や実績を伝えている。また、地方創生や国内・アジア地域の若手アーティストの支援活動をしている。

「意欲はあるけど、おカネがないという若者に資金提供しています。投資じゃないから見返りもない。でも私が使わずに貯めている100万円と、若者が事業資金として使う100万円では価値が違う。有効に使ってくれたという話を聞くだけで嬉しいのです」

若者たちは明るい未来を作り始めている。

捨てられない人でも必ず片づく方法

しかし、簡単にモノを捨てられる人ばかりではない。美容家の君島十和子さん（59歳）も、その一人だった。

「昔していた片づけといえば、部屋にうまく収納しているだけでした。テトリスのように隙間を埋めて、モノは増えていくばかりだったんです」

捨てられない最大の要因は「もったいない」という気持ちだった。モノを捨てることにはどこか罪悪感も伴う。

しかしある日、ふとクローゼットにある、使っていないモノたちを見てこう考えた。

―モノにも心があったら、どんな気持ちだろうか……。

「モノに感情移入してみたんです。いつか役立つ日が来るんじゃないかと、クローゼットや引き出しの奥で待機しているのに、ついぞその日は訪れない。それなら、他の人の手に渡って役立ててもらったり、リサイクルされたりしたほうがよっぽどいいだろうと。

そう考えたら、『モノを次の人生に送り出してあげよう』と手放しやすくなりました」

コロナ禍を機に、一気に片づけを進めた君島さん。すると、日々の生活にも嬉しい変化があった。

「気持ちが軽くなったからか、フットワークも軽くなりました。素敵な人たちとの新たな出会いにも恵まれました」

片づけはただの作業ではなく、新たな世界を切り開き、人生を明るくする「儀式」のようなものかもしれない。

