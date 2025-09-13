この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」のカウンセラー・作家のRyota氏が、「【要注意】世の中の関わってはいけない人の特徴7選／このタイプが身近にいて悩んでいませんか？」と題した動画を公開。動画内でRyota氏は、私たちの身近に潜む“関わってはいけない人”についてその見抜き方や対応策を語った。



冒頭、Ryota氏は「関わってはいけないタイプって、ある程度共通点がありまして、それぞれをピックアップしていくことによって、こういうタイプは離れなきゃいけないんだって簡単に気づけるようになる」と解説。まず最初に「ナルシストタイプ」を挙げ、「自分が中心である、世界の中心であると、そういう考え方が強い人」と述べ、こうした人物が近くにいると「周りは振り回されちゃう」と警鐘を鳴らした。



2つ目に「人を使って自分の弱さを埋めたがる」タイプを取り上げ、SNSなどで否定や誹謗中傷を書き込む人々について「自分に自信がないから他の人に嫌がらせをするんですよ」と指摘。さらに「あなたを孤立させてくるタイプ」についても詳細に解説し、「孤立させる人物は、自分だけが友達なんだよ、というふうに洗脳してくる」と人間関係操作やガスライティングへの警戒を促した。



また、「人を煽る、消しかけるタイプ」では、「その人が中心となってトラブルが発生してる」「人間関係をコロコロ変える、クラッシャー的な人」と、学校や職場でもよくあるトラブルメーカーの特徴を説明。「からかったり、いじってくる人」についても、「一回我慢するだけで、このぐらいしんどいことになる」「攻撃、いじめ、この二つになるケースが大半」とし、許してはいけないポイントを強調した。



さらに、「感情のコントロールができない人」、「不誠実だったり、理由なく人を無視する人」が職場や日常生活でいかに人間関係を崩すのか実例も交えて解説。「挨拶しても無視って人がいた場合は、その人は“私は関わってはいけませんよ”って自分から言っているのと一緒」とバッサリ。いずれの特徴も「関わり続けると傷ついてしまう」と繰り返し呼びかけた。



最後にRyota氏は「いきなり意地悪されたり、攻撃された場合は、相手はそれができるんだっていうことなんで、ちょっとこの人は、私の住む世界とは違うわ、と思って離れていくことが必要なんですね」と締め、「距離を取ることによって、人間関係を選んでいける。自分の身を守れる」とまとめた。動画の終盤では、「このココヨワチャンネルでは主に人間関係にまつわるアドバイスをほぼ毎日発信している」ことや、自身の著書もAmazonで人気とし、「詳細は動画概要欄からぜひチェックを」と呼びかけた。