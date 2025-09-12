優勝戦線の町田は終盤デューク弾でドロー…望月がアメリカ戦から中2日出場、横浜FCは内定大学生DF細井が超ロングスローアシスト
[9.12 J1第29節 町田 1-1 横浜FC Gスタ]
J1リーグは12日に第29節を行った。FC町田ゼルビアと横浜FCの対戦は1-1のドローに終わった。
町田は前節に川崎フロンターレに敗れて公式戦14試合ぶりの黒星を喫した。首位と勝ち点4差の5位に位置するなか、ホームに横浜FCを迎える。MF増山朝陽が加入後リーグ戦初出場となり、またアメリカ遠征から帰還した日本代表DF望月ヘンリー海輝はベンチに入った。
一方、横浜FCはリーグ戦19位と降格圏に沈むも、直近の公式戦ではルヴァンカップでヴィッセル神戸を破り、4強入りを果たした。特別指定選手で来季加入内定の新潟医療福祉大DF細井響がリーグ戦初スタメンで初出場。大学ではアンカーやCB起用が多いが、今回は左WBに配置された。
横浜FCは前半31分、右サイドから敵陣に入り、MF小倉陽太がゴール前まで詰めたが、GK谷晃生の体を張ったセーブに阻まれた。一方、町田はシュート本数では横浜FCを上回るも、ゴール枠内を捉えることはできず。前半は0-0のまま折り返した。
均衡が破れたのは後半11分。横浜FCは敵陣近くの左サイドラインからスローインとなった。細井がロングスローで敵陣PA内のファーサイドまで飛ばし切ると、DF伊藤槙人がワンタッチで押し込み、待望の先制ゴールが生まれた。
横浜FCは後半19分に交代カードを切り、FWアダイウトンに代えて昨年プロ契約を締結した高校3年生FW前田勘太朗がリーグ戦デビューを果たす。町田は22分に2枚替え。増山を下げ、10日にアメリカで試合をしたばかりの望月が中2日でピッチに立った。
後半32分、町田は左サイドから攻め立てる。クロスが上がると、ファーサイドの望月がマークについていた細井の頭上からヘディングシュート。しかし、相手のブロックに遭う。途中出場のFWナ・サンホ、FWミッチェル・デュークとともにチームに勢いをつけた。
町田は終盤に同点に追いついてみせる。後半43分、PA右からMF仙頭啓矢がクロスを上げる。ファーサイドのMF相馬勇紀が頭で折り返すと、ゴール前のM・デュークが押し込み、1-1と試合を振り出しに戻した。
試合はそのまま決着つかず、1-1で引き分け。町田は前節の黒星から2試合未勝利となった。
