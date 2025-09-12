元参院議員・ガーシー（本名・東谷義和）氏（53）が12日、大阪・十三で「東笑亭（とうしょうてい）ガーシー」として「落語会 大阪公演」を開催。公演前に本紙取材に応じ、来年、師匠と慕う元タレント・島田紳助さん（69）とコラボ会を開くことを明かした。

鮮やかな青地に、赤と黄色で炎のような葉を模った着物姿のガーシー氏。ファン50人を前に得意の“トーク”を披露した。古典落語でなく「テーマを決めて、お客さんを見ながら話す。練習はしません。すると下手になるんで」と笑う。即興トーク、漫談とも言えるが、高座に着物姿で上がり、最後はきっちりオチをつける“落語会”だという。

過去4回開催し、大阪では2回目。「十三はメッチャ久しぶり。昔よく来てました。懐かしいけど、だいぶ変わりましたね」と繁華街の移り変わりに感慨深げだった。

昨年6月、「俺の尊敬する人から“お前のべしゃりは天才的や”って言われて」と落語家転身を発表。“師匠”と尊敬するのは紳助さんだ。連絡はマメにとっているそうで、この日も「見たいわ」と紳助さんからお願いされたそうだが「見られたら緊張するんで、断りました」と苦笑い。「お目見え会をする日も決まってるんで。来年です」とプランを披露。「お父さんみたいな人ですから。頑張ります」と共演実現を楽しみにしていた。