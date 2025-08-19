元参院議員・ガーシー（本名・東谷義和）氏（53）が19日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新たな代行サービスを提案した。ガーシー氏は「退職代行ってあるけど、その逆で、辞めてほしい従業員にクビを宣告する解雇代行サービス始めたら流行るかな？笑笑」とポスト。これにネット上では「経営者としては利用したい！」「解雇代行業は、退職代行業以上に法的なハードルが高いと思いますよ」「労基大丈夫ですかね」「法