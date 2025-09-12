¡Ö¤ª¤Ë¡¼¤Á¤ã¤ó²¿¿Í¤¤¤ó¤Î¡©¡×±ÊÌî²ê°ê¤Ë¥¥¹¥·¡¼¥ó¤¢¤ê¤Î¡È¿·¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡ÉÈ¯³Ð¡ÖÁá¤¯Æ¨¤²¤Æ¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡9·î10Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦ºä¸ý·òÂÀÏº¤È½÷Í¥¡¦±ÊÌî²ê°ê¤ÎÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Ë¤²¤Æ¡ª¡×±ÊÌî²ê°ê¤Ë¡È¤ª¤Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿´ûº§¼ÔÇÐÍ¥
¡ÖÇ®°¦¤òÊó¤¸¤¿¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Ï3ºÐÇ¯¾å¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤ÈÆ±À³Ãæ¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤È¤â¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÂÐ¤·¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï¥Î¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Ï²áµî¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤È¤â¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
±ÊÌî²ê°ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¤ª¤Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÂ¸ºß
¡¡±ÊÌî¤Ïº£Ç¯4·î¤ËÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¤ÎÉÔÎÑ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡ÈÀ¶½ãÇÉ¡É¤È¤·¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬¤Ï¤¬¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø²¶Êª¸ì!!¡Ù¤Çºä¸ý¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¡£Åö»þ¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À16ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤Ç¡¢ºä¸ý¤µ¤ó¤ÏËå¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Î¤Á¤Ë2020Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø²¾ÌÌÉÂÅï¡Ù¤ÇºÆ³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ïºä¸ý¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡È¤±¤ó·»¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤´Ø·¸À¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡È·»Ëå¡É¤¬Îø°¦¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Ï¡×
¡¡±ÊÌî¤È¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÄÃæ·½¤Ï²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢
¡Ô²ê°ê¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î¤è¤¦¤ËÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¤È¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡ÈÉã¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£Éã¡¦·»¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤ÎÁê¼ê¤«¤é¡ÈÎø°¦´¶¾ð¡É¤ò²êÀ¸¤¨¤µ¤»¤ë±ÊÌî¡£¼Â¤Ï±ÊÌî¤¬¡È·»¡É¤ÈÊé¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·¦ÅÄÀµ¹§¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï2017Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç½é¶¦±é¡£±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ËÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷»Ò¹âÀ¸Ìò¡£
¡¡¶¦±éÅö»þ¡¢±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ô¤ª¤Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¡Õ¤È¤¤¤¦Åê¹ÆÊ¸¤È¤È¤â¤Ë¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Îµ¿ÏÇ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
·¦ÅÄ¤È¤Î¥¥¹¤ò¤Ï¤°¤é¤«¤¹±ÊÌî
¡¡¤³¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡Ô¤Ë¤²¤Æ!Áá¤¯Æ¨¤²¤Æ!¡Õ
¡Ô·¦ÅÄÀµ¹§!!¤Ë¤²¤Æ!!¡Õ
¡¡¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤«¡¢
¡Ô¤³¤¤¤Ä¤Ï¤ª¤Ë¡¼¤Á¤ã¤ó²¿¿Í¤ª¤ë¤ó¤ä¡Õ
¡Ô¤ß¤ó¤Ê¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ÎÁð¡Õ
¡Ô±ÊÌî²ê°ê¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ª·»¤Á¤ã¤ó¥ê¥¹¥È¤òÅ»¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡Ô·»¤À¤«¤éÉã¤À¤«¤é¤ÇÁê¼ê¤Î·Ù²ü¿´¤È¤¤¤Æ¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤ä¤Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£±ÊÌî¤È·¦ÅÄ¤ÏËÜ¥É¥é¥ÞÊüÁ÷Á°¤Ë¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¥â¥Æ»ÅÁð¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£±ÊÌî¤¬·¦ÅÄÁê¼ê¤Ë¥¥¹´é¤ò¤·¡¢Áê¼ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦¥â¥Æ»ÅÁð¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤¬¡½¡½¡£
¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥â¥Æ»ÅÁð¤¬¤¦¤Þ¤¯¼Â±é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤«¤é¡È¥Á¥å¡¼¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ä¤í?¡É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢·¦ÅÄ¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡È¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¤¢¡¢¤¤¤ä¤Ã¡Ä¡É¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ï¤°¤é¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂç¹²¤Æ¤Ç¡È»£±Æ¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¤è¡É¤ÈÁ´ÎÏÈÝÄê¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡È²¿¤¤¤¤Ê¤ê¤Ö¤Ã¤³¤ó¤Ç¤ó¤À¤è¡É¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏSNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï?¤È¤¤¤¦²±Â¬¤âÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜ¥É¥é¥Þ¤Î¶¦±é¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¤µ¤ó¤È¸òºÝ¤·¡¢2019Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¡È¤ª¤Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡±ÊÌî¤Î¥¥é¡¼¥Õ¥ì¡¼¥º¡¦¡È¤ª¤Ë¡¼¤Á¤ã¤ó¡É¤Ï·¦ÅÄ¤Ë¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£