4月にお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明が食道がんで入院し、芸能活動を休止して5カ月が経つ。いまだ復帰の動向が不明ななか、近況が報じられ、心配を集めている。

発端となったのは、9月11日の「女性セブンプラス」の報道だ。

「記事によれば、食道がんに加えて、咽頭がんも併発しており、抗がん剤を投与し、手術を受けたと伝えられました。ガッシリした体格が特徴の石橋さんですが、ほっそりした近影が掲載され、ショックを受けた人も多いようです」（スポーツ紙記者）

闘病中の「激ヤセ報道」を受けて、石橋の容態を気遣うファンも少なくない、一方で、Xでは

《スポーツ王とかの仕事は難しそうね…》

《スポーツ王収録どころではないわね、、、》

《年明けのスポーツ王が面白くて毎年楽しみにしてるけどさすがに次回は無理か》

など、とんねるずの特別特番『夢対決！とんねるずのスポーツ王は俺だ！！』（テレビ朝日系、以下『スポーツ王』）の放送を絶望視する声があがっている。

2000年から正月に放送されているこの番組は、とんねるずの2人が野球やサッカー、ゴルフ、卓球など、さまざまなスポーツのアスリートと対決する内容で人気を博してきた。しかし、本誌「Smart FLASH」は、テレビ朝日が2026年の放送を中止することも検討していると報じた。その背景には、“セクハラ騒動”がある。

「フジテレビなどが設置した第三者委員会の調査報告書で、『有力な番組出演者』が10年以上前、フジテレビの女性社員と会食した際、下半身を露出したと記されていました。報告書では匿名でしたが、4月の『文春オンライン』が、この人物が石橋さんだったと報じたのです。報道を受け、石橋さんは女性社員との会食を認め、女性に不快な思いをさせたことを謝罪しました。すでに食道がんの治療のため、活動休止を発表していましたが、この騒動で復帰が難しくなったと見る向きもあったのです。今回、石橋さんの体調が芳しくない可能性が浮上したことで、『スポーツ王』の放送は難しいと感じる人も多かったのでしょう」（芸能記者）

相方の木梨憲武は変わらず活動しているが、石橋の不在が『スポーツ王』にもたらす影響は大きいようだ。

「石橋さんは大のスポーツ好きで、とくに野球の世界に幅広い人脈を持っています。番組でも、プロ野球選手を招き、野球場で野球盤を再現する『リアル野球BAN』をはじめ、石橋さんがメインで進行するものも多いです。石橋さんの体調が万全でない状態で、木梨さんひとり、もしくは代役の芸人を呼ぶというのは、あまり現実的ではありません」（同前）

20年以上、続いてきた人気番組だが、2026年はどうなるのか──。