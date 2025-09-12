【マクドナルド】マイメロディ＆クロミの世界観を表現したフルーリー「ブルーベリーヨーグルト味」が新登場
日本マクドナルドは9月17日、サンリオのキャラクター、マイメロディ&クロミとコラボレーションした新商品「マックフルーリー マイメロディ&クロミ ブルーベリーヨーグルト味」(320円〜)を全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で発売する。
「マックフルーリー マイメロディ&クロミ ブルーベリーヨーグルト味」(320円〜)
○マイメロディ&クロミの世界観を表現
同商品は、今年"おそろい"アニバーサリーイヤーを迎えたマイメロディ(50周年)とクロミ(20周年)をイメージして誕生したスイーツ。なめらかなソフトクリームに、2種の見た目も鮮やかなブルーベリーソースとさわやかな味わいのヨーグルト味のソースをトッピングし、ザクザク触感が楽しいココアクッキーをミックスすることで、マイメロディ&クロミの世界観を表現した。
「マックフルーリー マイメロディ&クロミ ブルーベリーヨーグルト味」(320円〜)
○「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」も販売中
レギュラーメニュー「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」(340円〜)は、「マックフルーリー オレオ クッキー」のオレオクッキーを増量し、よりザクザクした食感とほろ苦さが楽しめるひんやりスイーツ。"マイメロディ&クロミコラボ"と"王道フレーバー"、今秋は2つの異なる魅力を持つフレーバーが楽しめる。
「マックフルーリー 超 オレオ クッキー」(340円〜)
