【ボーダーランズ4】 9月12日 発売 価格： 通常版 9,460円 デラックス・エディション 13,860円 超デラックス・エディション 16,500円 CEROレーティング：Z（18才以上対象）

2K／テイクツー・インタラクティブ・ジャパンは、シューティングRPG「ボーダーランズ4」のプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Xbox One/PC版を本日9月12日に発売する。価格は通常版が9,460円、デラックス・エディションが13,860円、超デラックス・エディションが16,500円。デラックス・エディションにはゲーム本編に加えて、DLC「怒りのファイアーホーク武器スキン」、「お尋ね者パックバンドル」が付属する。また超デラックス・エディションにはデラックス・エディションの内容に加えてDLC「華麗なオーダーパック」、「ヴォルト・ハンターパック」も付いている。また10月3日にはNintendo Switch 2版も発売予定となっている。

本作はシューティングRPG「ボーダーランズ」シリーズの最新作。プレーヤーは新たな4人のバッドアスなヴォルト・ハンターの1人として、冷酷非情な独裁者「タイムキーパー」に支配された危険な惑星カイロスからの脱出を目指していく。

ヴォルトハンターの自由なアクションには、グライディング、回避、グラップリングなどが新たに導入され、多彩な移動能力によってさらに進化しあらゆる方向から巧みに攻撃を仕掛けることができる。1人でのプレイはもちろん、最大3人のプレーヤーとの協力プレイにも対応している。

デラックス・エディション（デジタル版のみ）

【『ボーダーランズ4』発売記念ゲームプレイトレーラー】

価格：13,860円

・ゲーム本編

・怒りのファイアーホーク武器スキン

・お尋ね者パックバンドル：特別なエリア、新しいミッション、固有のボスが登場する4つの発売後DLCパック。

固有のチャレンジと報酬が得られる4つのヴォルトカード

新しい武器と装備

ヴォルト・ハンターの新しいカスタマイズ

新しいカスタマイズを備えた4つの新しいビークル

超デラックス・エディション（デジタル版のみ）

価格：16,500円

・ヴォルト・ハンターパック：新しいヴォルト・ハンター、ストーリーおよびサイド・ミッションを含む2つのストーリーパック。

新しい2つのマップエリア

新しい武器と装備

ヴォルト・ハンターの新しいカスタマイズ

ECHO-4の新しいカスタマイズ

・華麗なオーダーパック

ヴォルト・ハンタースキン 4種類

ヴォルト・ハンターの頭部 4種類

ヴォルト・ハンターのボディ 4種類

(C)2025 Gearbox Software. Published by 2K Games. Developed by Gearbox. Gearbox, Borderlands, and

related logos are all trademarks of Gearbox Software, LLC. 2K and the 2K logo are trademarks of Take-Two

Interactive Software, Inc. All other marks and trademarks are the property of their respective owners. All

rights reserved.