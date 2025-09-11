『ボイプラ2』セミファイナリスト24人がコンセプトバトルへ リー・ツーハオのもとに”意外”な練習生
グローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』（通称：ボイプラ2）の第9話が、きょう11日午後9時20分から放送される。
【番組カット】意外な練習生が来て…驚くリー・ツーハオ
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
第9話では、セミファイナリスト24人による「デビューコンセプトバトル」のミッションを行い、4曲の新曲ステージが公開される。
予告映像では、「第2回生存者発表式」を終えて、楽曲を披露するチームメンバーを再編成する練習生たちの姿が映し出される。リー・ツーハオはまさかの1人ぼっちになってしまい、「人が多くて羨ましい」と本音をポロリ。しかし、そんなリー・ツーハオのもとに意外な練習生が現れる。
今回披露される新曲は 「MAIN DISH」「Lucky MACHO」「Chains」「Sugar HIGH」の4曲。「MAIN DISH」は、グローバルバーチャルボーイズグループ・PLAVE（プレイブ） のメンバーが自ら作詞・作曲・振付に参加していることもあり、注目が集まっている。
【番組カット】意外な練習生が来て…驚くリー・ツーハオ
『BOYS II PLANET』は、ZEROBASEONEが誕生した『BOYS PLANET』をはじめ、『BOYS PLANET』の前身とも言えるKep1erが誕生した『Girls Planet 999：少女祭典』や、ENHYPENが誕生した『I-LAND』、iznaが誕生した『I-LAND2』など数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフの最新プロジェクトとなる。KとCの2つのプラネットからスタートし、第3話でKとCの練習生たちが合流した。日本では、ABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されている。
予告映像では、「第2回生存者発表式」を終えて、楽曲を披露するチームメンバーを再編成する練習生たちの姿が映し出される。リー・ツーハオはまさかの1人ぼっちになってしまい、「人が多くて羨ましい」と本音をポロリ。しかし、そんなリー・ツーハオのもとに意外な練習生が現れる。
今回披露される新曲は 「MAIN DISH」「Lucky MACHO」「Chains」「Sugar HIGH」の4曲。「MAIN DISH」は、グローバルバーチャルボーイズグループ・PLAVE（プレイブ） のメンバーが自ら作詞・作曲・振付に参加していることもあり、注目が集まっている。