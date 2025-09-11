この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【工場勤務】ボーナスもらえるメーカーランキングTOP10｜知らずに入ると損！――工場転職のプロ・ケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「つぶつぶにょうチャンネル」にて、大手メーカー10社の正社員向けボーナス支給額を徹底比較。動画内では「ボーナスは半端ないっす」と述べ、工場勤務希望者や転職を考えている人々に向けて各社の状況を独自目線で語った。



ケンシロウ氏は「やっぱり大手企業に就職したい人や、派遣・期間工から正社員を狙う人には必見」と強調し、各社の支給水準や採用状況にも具体的に触れている。まず10位には日野自動車・三菱自動車（年間5ヶ月分）が並び、「業界水準の2倍以上で、タトゥー有りでも受け入れているなど門戸の広さも特徴」と推奨。9位の日産自動車は「緊急事態宣言や工場閉鎖情報もあるが、九州など安定勤務の現場もあり、5.2ヶ月分は十分狙い目」と、求人動向にも注目する視点を示した。



ボーナス支給額が一層大きくなる7位（マツダ、ダイハツ）は「5.4ヶ月分。今働いている方は正社員昇格で安心して働ける」とし、5位（ヤマハ発動機、いすゞ自動車／6ヶ月分）では「18ヶ月分の年収換算もあり、関東進出希望者は特におすすめ」と後押し。さらに4位・スバル（6.3ヶ月分）には「群馬は寮も綺麗。田舎だが働きやすく、正社員なら高水準ボーナス」と魅力を語った。



トップ3は、3位・スズキ（6.6ヶ月分）に対し「静岡中心の工場で、軽自動車大ヒットと業績好調が高額ボーナスに直結」と分析。2位・本田技研（6.9ヶ月分）には「働きやすさで有名。転職しても年収が下がることはまずない、まさに勝ち組」と太鼓判を押した。



圧巻の1位はトヨタ自動車。昨年に続き7.6ヶ月分を支給するヤバさには「100万円超えのボーナスがザラ。日本一の給与と安定は老後まで最強ルート」と断言。期間工や派遣からの正社員登用も現実的だと解説。「やっぱり一番業績がいいからこそ、採用も水準が高い」と説いた。



ラストは「やっぱり目玉は大手企業ばかり。経営創業がワールドワイドだから年収もボーナスもトップクラス」と業界の背景に言及。福利厚生やワークライフバランスを重視する転職者にも、「プライベートも充実。これだけのボーナスがあると、就業実績の向上は当然」と多角的にアドバイスした。



ケンシロウ氏は「今日の動画が参考になったら高評価・チャンネル登録を」「工場転職は待遇面の比較が最重要」と締め括り、視聴者にエールを送った。