■大規模修繕工事中だけど…マンションを売るタイミングは？
マンションの大規模修繕工事は、数か月から長いと1年以上かかることもあります。もし、その期間中にマンションを売却しなければならなくなったら、どうすればよいのでしょうか？
株式会社さくら事務所のグループ会社、らくだ不動産株式会社の不動産エージェントである鈴木成禎さんによると、「大規模修繕工事中でもマンション売却は可能」だといいます。
しかし、工事中ならではのメリット・デメリットも存在します。今回は、その両方をしっかりと把握して、後悔のない売却活動を進めるためのポイントを解説します。

■工事中に売却する「メリット」と「デメリット」
●デメリット：買い主の不安要素になりやすい
外観が確認できない：足場や養生シートでマンションの外観が覆われているため、買い主は完成後のイメージをつかみにくいと感じる可能性があります。
最終的な工事費が未確定：工事中に想定外の不具合が見つかり、追加費用が発生するケースもあります。その場合、修繕積立金の増額や、一時金の徴収といった可能性もゼロではありません。
●メリット：管理体制の良さをアピールできる
積極的な管理体制の証明：大規模修繕工事が行われているということは、マンションの維持管理に力を入れている証拠です。買い主は、管理組合の活動状況や、修繕に向けた議論がしっかり行われていることを確認でき、安心感につながります。
情報開示が容易：工事が行われている最中であれば、担当の不動産エージェントは工事の進捗や修繕内容について、より正確な情報を買い主に伝えることができます。

■後悔しない売却のための「専門家」の視点
大規模修繕工事中のマンション売却は、専門知識がないと買い主に正確な情報を伝えることが難しく、売却活動がスムーズに進まない可能性があります。
だからこそ、マンション管理や修繕積立金に詳しい不動産エージェントに依頼することが大切です。
株式会社さくら事務所のグループ会社である、らくだ不動産株式会社では、エージェントが一つ一つのご依頼に対し、「売る・買う」ことを前提とせず、家族や友人などの大切な人に対するアドバイス・サポートと同様にお客様へ寄り添うことを大切にしています。
売却を検討している方は、マンションの課題を把握し、買い主に安心感を与えるための適切な戦略を立てるためにも、一度相談してみてはいかがでしょうか。

