ラーメン王が選ぶ、今食べたい東京のラーメンとは？ 8月の人気記事ランキング

「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。

2025年8月にもっとも読まれた記事は？

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、8月の人気記事ランキングTOP10（※）を発表します！ まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。

※集計期間：2025年8月1日〜8月31日

【10位】長谷川あかりさんが訪問！ 人気カレー監修店の味の秘密に迫る

10位は、ハウス食品と「食べログ 百名店」がタッグを組んで共同開発したレトルトカレー「選ばれし人気店」シリーズの新商品紹介の記事でした。

「フレンチカレー スプーン」にて 撮影：星野隼人（hype）

【9位】秘伝のガラスープ×フワフワ卵と納豆が自家製麵に絡む！ 新宿の老舗ラーメン店こだわりの一杯

9位は、グルメなあの人の“推し麺”を紹介する連載「これが推し麺！」からのランクイン。今回は、アートディレクターの秋山具義さんがおすすめする「らぁめん 満来」を紹介しています。

らぁめん 満来 撮影：佐藤潮

【8位】ふわふわもっちり。テキサス生まれのクラフトドーナツ、横浜元町に現る！（神奈川・元町・中華街）

8位は「食べログ」に新しく登録されたお店から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2025年4月、横浜・元町にオープンしたドーナツ専門店を紹介しました。

BLANKET DONUTS 横浜元町店 出典：macky112250さん

【7位】ランチは1,980円から！ 移転を機に、さらに進化を続ける「鮨 いっ誠」（東京・表参道）

7位も、連載「New Open News」からのランクイン。2025年7月、表参道駅の近くに移転オープンした「鮨 いっ誠」を紹介しています。

鮨 いっ誠 写真：お店から

【6位】スイーツのプロ推薦！ 東京に初出店で話題、全種類制覇したい絶品アイスクリームカフェとは？

6位は、スイーツコンシェルジュのはなともさんに、推しスイーツを教えてもらう連載「僕のスイーツスペシャリテ」からランクイン。今回は、東京・赤坂にあるアイスクリームカフェ「CREMAHOP（クレマホップ）赤坂見附店」を紹介しました。

CREMAHOP 赤坂見附店 撮影：ジェイムス・オザワ

【5位】高コスパで早くも予約困難の予感！ 金沢の人気寿司店「立喰い鮨 優勝」の姉妹店が東京に初進出！

5位は、おいしいモノ好きの間で話題になっている、ニューフェイスをレポートする連載「噂の新店」からのランクイン。今回は、虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーの3階にオープンした「すし処 優勝」を紹介しました。

すし処 優勝 撮影：八木竜馬

【4位】夏こそ唐揚げ！プロが選ぶボリューム満点の「町中華唐揚げ」7店

4位は「マガジンまとめ」から「プロが選ぶボリューム満点の町中華唐揚げ」7選がランクイン。町中華専門家の曾茂さんが、おすすめの店を紹介してくれています。

中華料理 松月 出典：えびっぷりさん

【3位】ドーナツの勢い止まらず!! まだまだ注目の新店を10軒まとめて紹介

いよいよ、トップ3の発表です！

3位も「マガジンまとめ」からのランクインでした。2024年6月以降にできたドーナツ店を、マガジン掲載記事からピックアップ。ドーナツの勢いはまだまだ止まりません！

we♡donut 自由が丘 出典：はちもぐさん

【2位】ソフト好き必見！ おいしい「ソフトクリーム」が食べられる話題の新店10選

2位も……

「マガジンまとめ」から「おいしいソフトクリームが食べられる新店」10選がランクイン。おいしいソフトクリームを味わえる話題の新店を、過去に掲載した記事も合わせて編集部チョイスで紹介しています。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店 写真：お店から

【1位】ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン5選 2025（東京編）

そして1位は……

こちらも「マガジンまとめ」から「今食べたいラーメン」5選がランクイン。ラーメン王の小林孝充さんが、2025年に食べてほしいラーメン店をエリアごとにピックアップ！ 今回は「東京編」でした。

中華そば しば田 出典：★*さん

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね！

文：食べログマガジン編集部

