ラーメン王が選ぶ、今食べたい東京のラーメンとは？ 8月の人気記事ランキング
「食べログマガジン」の人気記事ランキングTOP10を発表！ まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてくださいね。
2025年8月にもっとも読まれた記事は？
最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。本稿では、8月の人気記事ランキングTOP10（※）を発表します！ まだ読んでいないという方は、ぜひチェックしてくださいね。
※集計期間：2025年8月1日〜8月31日
【10位】長谷川あかりさんが訪問！ 人気カレー監修店の味の秘密に迫る
10位は、ハウス食品と「食べログ 百名店」がタッグを組んで共同開発したレトルトカレー「選ばれし人気店」シリーズの新商品紹介の記事でした。
【9位】秘伝のガラスープ×フワフワ卵と納豆が自家製麵に絡む！ 新宿の老舗ラーメン店こだわりの一杯
9位は、グルメなあの人の“推し麺”を紹介する連載「これが推し麺！」からのランクイン。今回は、アートディレクターの秋山具義さんがおすすめする「らぁめん 満来」を紹介しています。
【8位】ふわふわもっちり。テキサス生まれのクラフトドーナツ、横浜元町に現る！（神奈川・元町・中華街）
8位は「食べログ」に新しく登録されたお店から「注目のお店」を紹介する連載「New Open News」からのランクイン。2025年4月、横浜・元町にオープンしたドーナツ専門店を紹介しました。
【7位】ランチは1,980円から！ 移転を機に、さらに進化を続ける「鮨 いっ誠」（東京・表参道）
7位も、連載「New Open News」からのランクイン。2025年7月、表参道駅の近くに移転オープンした「鮨 いっ誠」を紹介しています。
【6位】スイーツのプロ推薦！ 東京に初出店で話題、全種類制覇したい絶品アイスクリームカフェとは？
6位は、スイーツコンシェルジュのはなともさんに、推しスイーツを教えてもらう連載「僕のスイーツスペシャリテ」からランクイン。今回は、東京・赤坂にあるアイスクリームカフェ「CREMAHOP（クレマホップ）赤坂見附店」を紹介しました。
【5位】高コスパで早くも予約困難の予感！ 金沢の人気寿司店「立喰い鮨 優勝」の姉妹店が東京に初進出！
5位は、おいしいモノ好きの間で話題になっている、ニューフェイスをレポートする連載「噂の新店」からのランクイン。今回は、虎ノ門ヒルズ ビジネスタワーの3階にオープンした「すし処 優勝」を紹介しました。
【4位】夏こそ唐揚げ！プロが選ぶボリューム満点の「町中華唐揚げ」7店
4位は「マガジンまとめ」から「プロが選ぶボリューム満点の町中華唐揚げ」7選がランクイン。町中華専門家の曾茂さんが、おすすめの店を紹介してくれています。
【3位】ドーナツの勢い止まらず!! まだまだ注目の新店を10軒まとめて紹介
いよいよ、トップ3の発表です！
3位も「マガジンまとめ」からのランクインでした。2024年6月以降にできたドーナツ店を、マガジン掲載記事からピックアップ。ドーナツの勢いはまだまだ止まりません！
【2位】ソフト好き必見！ おいしい「ソフトクリーム」が食べられる話題の新店10選
2位も……
「マガジンまとめ」から「おいしいソフトクリームが食べられる新店」10選がランクイン。おいしいソフトクリームを味わえる話題の新店を、過去に掲載した記事も合わせて編集部チョイスで紹介しています。
【1位】ラーメン王が選ぶ「今食べたい」ラーメン5選 2025（東京編）
そして1位は……
こちらも「マガジンまとめ」から「今食べたいラーメン」5選がランクイン。ラーメン王の小林孝充さんが、2025年に食べてほしいラーメン店をエリアごとにピックアップ！ 今回は「東京編」でした。
「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食やテイクアウト、お取り寄せの参考にしてくださいね！
食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！
