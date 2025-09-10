北村匠海主演映画『愚か者の身分』新場面写真解禁。＜光と闇＞の狭間に生きる若者たちの姿を捉えた全10点

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

北村匠海主演、綾野剛、林裕太共演の映画『愚か者の身分』（10月24日公開）より、場面写真が解禁された。

■映画『愚か者の身分』について

『愚か者の身分』は、第二回大藪春彦新人賞受賞作、西尾潤の『愚か者の身分』徳間文庫）を、Netflixドラマ『今際の国のアリス』シリーズ、『幽☆遊☆白書』（2023年）などの話題作を手掛けるグローバルコンテンツを創造するプロデューサー集団 THE SEVENが初の劇場作品として映画化。監督は、岩井俊二監督の元で長年助監督として活躍し、人間ドラマを巧みに描くことに定評のある永田琴。

貧しさから闇ビジネスの世界に足を踏み入れてしまい抜け出せなくなった、北村匠海、綾野剛、林裕太が演じる3人の若者たちの運命と友との絆を描く本作。彼らの“3日間”の出来事を、3人それぞれの視点が交差するトリック感のある展開でエンターテインメントに仕上げながら、若者たちの貧困・世界に侵食される日本・闇ビジネスの深淵など、今多くの人が感じている社会的テーマも織り込まれている。

■【画像】北村匠海、林裕太、綾野剛が魅せる＜素顔＞と＜裏の顔＞

このたび解禁された場面写真は10点。タクヤ（北村匠海）とマモル（林裕太）が出会い、ふたりだけで過ごす穏やかな時間から一転、やがて共に闇ビジネスの世界に足を踏み入れ、金に困窮するカモから戸籍を買い取る＜仕事中＞の姿も公開。

さらに、梶谷（綾野剛）が“運び屋”の仕事のため巨大なキャリーバッグを手に入れ、歌舞伎町を歩く様子や、恋人・由衣夏（木南晴夏）との何気ない会話のときにだけ見せる柔らかな表情などに加え、タクヤたちがSNSで女性に扮して騙す際、実際に男性と接触し“オトシ”を担う仲間・希沙良（山下美月）とマモルや、タクヤに戸籍を売る江川（矢本悠馬）との2ショットなど、いずれも＜光と闇＞の狭間に生きる彼らの心の軌跡を映し出したカットとなっている。

■【画像】あらたに公開された場面写真

■映画情報

『愚か者の身分』

10月24日（金） 全国公開

出演：北村匠海

林裕太 山下美月 矢本悠馬 木南晴夏

綾野剛

監督：永田琴

脚本：向井康介

原作：西尾潤『愚か者の身分』（徳間文庫）

主題歌：tuki.「人生讃歌」

配給：THE SEVEN ショウゲート

(C)2025 映画「愚か者の身分」製作委員会

