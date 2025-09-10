ゲーミング機器などを手がけるRazer（レイザー、米国およびシンガポール）は、ゲーミングヘッドセット「Razer Kraken Kitty V3 Pro」「Kraken Kitty V3 X」2モデルを、2025年9月5日に全国の家電量販店およびインターネット通販などで発売。

上位モデル「Kraken Kitty V3 Pro」は光るネコミミ

「Kraken Kitty V3 Pro」は、特徴的な"ネコミミ"デザインを採用。没入感のある高品質なサウンド、ネコミミ部分にはライティング機能「Razer Chroma RGBライティング」を搭載する。

USBドングル「HyperSpeed Wireless」（2.4GHz）による低遅延オーディオ、Bluetooth 5.3、USB Type-A有線接続の3方式の接続に対応する。

引き出し式の「HyperClearスーパーワイドバンドマイク」を装備し、自然でクリアな通話が可能だ。3分割デザインのチタン製40ミリドライバーを内蔵。7.1チャンネルの立体音響「THX Spatial Audio」に対応する。

価格は2万8980円（税込）。

「Kraken Kitty V3 X」は、日常使いを追求した270グラムの軽量スリム設計。集音性にすぐれる「HyperClear カーディオイドマイク」、バランスの取れたサウンドの40ミリドライバーを備え、7.1チャンネルの立体音響に対応する。

価格は9980円（同）。

いずれも、カラーはブラック系のほか、ピンククォーツ・エディション、ホワイト・エディションの3色を用意する。