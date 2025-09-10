この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

管理栄養士のリノベ食堂、日本酒に合う即席おつまみ4品を紹介！「30分あれば作れます」

管理栄養士のリノベ食堂さんが自身のチャンネルで「日本酒に合う簡単おつまみ４品でおうち居酒屋ごっこ」と題した動画を紹介。動画では、「おいしい日本酒を手に入れたので、お酒に合うおつまみを4品作っていきたいと思います」と語り、手軽で美味しい4品のレシピを丁寧に紹介した。



最初に取り上げられたのは、たぬき豆腐。「とっても簡単に作れておいしい」とリノベ食堂さんが太鼓判を押す一品で、豆腐にめんつゆや白だし、そしてお好みの野菜を加えて煮込み、小ネギと天かすをトッピング。さらに「冷ややっこの上にめんつゆ、天かす、ごま、ネギをのせて簡単に冷ややっこたぬき豆腐としても美味しい」とアレンジも提案した。



続いて、レンコンの明太子和えを紹介。「レンコンは茹でる、炒める、煮るとか、いろんな料理法によって食感が全く変わるので本当に楽しめて大好き」と食材への愛を語りつつ、今回は茹でたレンコンと明太子、マヨネーズ、白だし、大葉を和えるレシピを実演。「もうちょっと、アラフォーの自分には、もたれるかなぁ」としつつも「シャキシャキ、美味しい」と笑顔で試食した。



日本酒といえば魚料理だが、「ちょうど大雨の時期で、お刺身が入ってこなかったので、冷凍のネギトロでなめろう風にしました」と柔軟な発想を披露。「本来は刺身を叩きながらネギや生姜、味噌と合わせるが、今回は混ぜるだけのなんちゃってレシピ」と、簡単アレンジで楽しむコツを伝えた。



そして最後は鶏ささみの梅しそ春巻き。「さっぱりとして、とっても美味しい」一品で、材料を巻くだけで手軽に春巻きが完成。挽肉で代用したり、チーズや海苔を加えたアレンジも推奨。「焦がしてしまいました」と失敗談も交えつつ、カリッと揚がった春巻きの仕上がりに満足を見せた。



動画終盤では、「どれも簡単に作れるので、多分トータルで30分ぐらいしかかかっていません。飲みながら作って、食べて、飲んで、みたいにして、やけどに注意して楽しんでください」と呼びかけ、視聴者に自宅で“おうち居酒屋ごっこ”に挑戦してほしいと締めくくった。