Ž¢¶µ¼¼¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥éŽ£¤Ç¤¤¤¸¤á¤ä¶µ°÷¤ÎÀË½ÎÏ¤«¤é»Ò¶¡¤ò¼é¤ì¤ë¤«¡ÄÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦Ž¢¥«¥á¥éÀßÃÖ¤¬À¸¤à¿·¤¿¤ÊÌäÂêŽ£
¢£¶µ¼¼¤Ë¥«¥á¥éÀßÃÖ¤ÎÀ§Èó
¤³¤Î½Õ¡¢Èó¾ï¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£·§ËÜ»Ô¤Ç¡¢ÉáÄÌ¶µ¼¼¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥â¥Ç¥ë¹»¤Ç»î¸³Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
»Ô¤ÎÀßÃÖ¤¹¤ë¿³µÄ²ñ¤¬¡¢º£Ç¯3·î28Æü¤Ë¶µ°éÄ¹¤ØÅú¿½¡Ê¢¨1¡Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢»Ô¤Î¹Ô¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»Ò¤¬¡Ö¥«¥á¥é¤ÇµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¹»¼ËÆâ¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÈ¿È¯¤Ë¤è¤êÅ±µî¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
2001Ç¯¤ÎÂçºå¶µ°éÂç³ØÉíÂ°ÃÓÅÄ¾®³Ø¹»¤Çµ¯¤¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î»¦½ý»ö·ï°Ê¹ß¡¢Â¿¤¯¤Î³Ø¹»¤Ç¾º¹ß¸ý¤Ê¤É¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ó¤À¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ËÁ´¹ñ¤Î³Ø¹»¡ÊÍÄÃÕ±à¡Á¹â¹»3Ëü8171¹»¡Ë¤Ç¹»ÃÏ¤ÎÃæ¤ËËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï64.6¡ó¤Ë¾å¤ë¡Ê¢¨2¡Ë¡£
¤â¤Á¤í¤óÃ¯¤«¤¬24»þ´Ö¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÊªÆÃÄê¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤ä»ö·ï¤òÍÞ»ß¤¹¤ë»î¤ß¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ï¹»ÃÏ¤ÎÃæ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¹»¼Ë¤Î³°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂçÈ¾¤ò¹»¼Ë¤ÎÃæ¤Ç²á¤´¤¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¶µ¿¦°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¢£¤¤¤¸¤á¤äÂÎÈ³ËÉ»ß¤¬ÌÜÅª
·§ËÜ»Ô¤Ç¤Î»î¹Ô¤Ï¤½¤ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹ÉáÄÌ¶µ¼¼¤ÎÃæ¤Ë¥«¥á¥é¤òÃÖ¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î»î¹Ô¤ò·è¤á¤¿¿³µÄ²ñ¤ÎÅú¿½¤Ï¡¢¤¤¤¸¤á¤äË½ÎÏ¹Ô°Ù¡¢¶µ°÷¤Ë¤è¤ëÂÎÈ³¤äÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤ÎÍÞ»ß¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÉÔÅö¡¦ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÍ×µá¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëºÝ¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³Î¤«¤Ë¡¢º£Ç¯5·î8Æü¤ËÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤ËË½´Á¤¬2¿Í¿¯Æþ¤·¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ËÊÝ¸î¼Ô¤ÈÃ´Ç¤¤È¤ÎÁêÃÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê¢¨3¡Ë¡£»Ò¤É¤â¡¢¶µ¿¦°÷¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤ÉÃ¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«¤é¤Î¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤äÈ¯¸À¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤ÐÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤ò¹µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤äÁêÃÌ¤ò±ß³ê¤Ë¿Ê¤á¤ë¼êÃÊ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¨1 ·§ËÜ»Ô¶µ°é¹ÔÀ¯¿³µÄ²ñÅú¿½¡Ö·§ËÜ»Ô¤Î¶µ°é¹ÔÀ¯¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×2025Ç¯3·î28Æü
¢¨2 Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö³Ø¹»°ÂÁ´¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë·×²è¤Ë·¸¤ë¼èÁÈ¾õ¶·Ä´ºº·ë²Ì¡ÊÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë¡Ú³µÍ×¡Û¡×
¢¨3 NHK¡ÖÅìµþ Î©Àî ¾®³Ø¹»¤Ç»ùÆ¸¤ÎÊì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í2¿Í¤¬Ë½¤ì¶µ¿¦°÷5¿Í¤±¤¬¡×2025Ç¯5·î8Æü
¢£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤â
Â¾Êý¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä±ÇÁü¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¡¢¸å¤Ë½Ò¤Ù¤ëÄÌ¤ê¡¢ÀßÃÖ¤ä±¿ÍÑ¾å¤Î²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·§ËÜ»Ô¤Ï¥â¥Ç¥ë¹»¤Ç¤Î¼Â»Ü¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤ä±¿ÍÑ¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò¼õ¤±¡¢»Ò¤É¤â¤ÈÀÜ¤¹¤ë¶ÈÌ³½¾»ö¼Ô¤ÎÀÈÈºáÎò¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÆüËÜÈÇDBSÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤ÆµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤É¤â²ÈÄíÄ£¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¡Ö¤³¤É¤âÀË½ÎÏËÉ»ßË¡»Ü¹Ô½àÈ÷¸¡Æ¤²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì©¼¼¾õÂÖ¤Î²óÈò¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤ÎÍ¸úÀ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¿´ÍýÅª°µÇ÷¤ä¾ÓÁü¸¢¡¢ÀßÃÖ¥³¥¹¥È¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤«¤é¡¢·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡Ê¢¨4¡Ë¡£
¢£ËÜÂÎ¤è¤ê¤âÀßÃÖ¹©»ö¤¬¹â³Û
ËÜ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÈñÍÑÌÌ¤ÎÏÀÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¼«ÂÎ¤Î¹ØÆþ¤ä¤½¤ÎÀßÃÖ¹©»ö¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾ÃÌ×ÉÊÈñ¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤â¤«¤«¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢»£±Æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¥«¥á¥é¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ÂÊª¤Ê¤é¿ôÀé±ß¡¢¹â³Û¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¿ôËü±ß¤È¤¤¤¦²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²°³°ÍÑ¤Î¤Û¤¦¤¬²°ÆâÍÑ¤Î¤½¤ì¤è¤ê¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¡£¶µ¼¼¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢²°ÆâÍÑ¤Ç¤¸¤å¤¦¤Ö¤ó¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Îµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê²Á³ÊÂÓ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£³Ø¹»¤¬Æ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¶áÎÙ¤ÎÅÅµ¤²°¤ØÈ¯Ãí¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë³ä¹â¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶µ¼¼¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¥«¥á¥é¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ã¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤â1Âæ1Ëü±ß°Ê¾å¤Ï¤«¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤ÊÅÅ´ïÀ½ÉÊ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤È¤¤â¤Ã¤È¤âÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¹©»ö¤Ç¤¢¤ë¡£³Ø¹»¤Ï¡¢²ÈÄí¤È¤Á¤¬¤¤ÅÅµ¤·ÏÅý¤¬Ê£»¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¹»¼Ë¤¬¸Å¤¤¤È¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÁý¤ä¤»¤Ð¤è¤¤¨¡¨¡¤È¤¤¤¦µ¤·Ú¤ÊÂÐ±þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥ë¡ÊÇÛÅÅ¤ÎÂç¸µ¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÑÅÅÀßÈ÷¤«¤éÅÅ¸»¤ò¤È¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¹»¼ËÆâ¤ËÇÛÅÅ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹©»ö¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂçÊÑ¤ÇÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¤Î¤À¡Ê¾¯¤·¤Þ¤¨¤Ë¡¢¥¥å¡¼¥Ó¥¯¥ë¤«¤é¿·ÀßÅÅ¸»¤Þ¤Ç100¥á¡¼¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤¢¤ëÇÛÅÅ¹©»ö¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¤¬30Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡£
¢¨4 ¶µ°é¿·Ê¹¡Ö¡Ø¶µ°÷¤Î°à½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ù SNSÀ©¸Â¤äËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë·üÇ°¡×2025Ç¯7·î22Æü
¢£¡È¥µ¥Ö¥¹¥¯¡É¤ÎÁªÂò¤â
¤½¤³¤Þ¤Ç¤Î¹©»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼¼Æâ¤ÎÇÛÅÅÈ×¤«¤é¿·¤¿¤ËÇÛÅÅ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¥«¥á¥éËÜÂÎ¤è¤ê¹â³Û¤Ê¹©»öÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¡Ê¥¨¥¢¥³¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿Éô²°¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥¨¥¢¥³¥óËÜÂÎ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤ÇÛÅÅ¹©»öÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¡Ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ³Æþ¸å¤Ë±ÇÁü¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥«¥á¥é¼«ÂÎ¤¬²õ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é½¤ÍýÈñ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÆ³ÆþÊýË¡¤È¤·¤Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ÎÍøÍÑ¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¥«¥á¥é¤Î¹ØÆþÈñ¤ä¹©»öÈñ¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·î³Û5000±ßÄøÅÙ¤Î¥×¥é¥ó¤âÀëÅÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤Ç¤âËÄÂç¤Ë¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥³¥¹¥È¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¤é¡È¥µ¥Ö¥¹¥¯¡É¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÆ³Æþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î»î»»¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤¬ËÉÈÈ¥«¥á¥éÆ³Æþ¤Ë»¿À®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¢£Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÌäÂê
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤Î¿¯³²¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â³Ø¹»Â¦¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼èÆÀ¤Ë¤«¤«¤ëÆ±°Õ¤¬¤¢¤ë¡£2023¡ÊÎáÏÂ5¡ËÇ¯¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÊÝ¸î¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ê°Ê²¼¡¢Ë¡¡Ë¤¬²þÀµ¤µ¤ì¡¢¼«¼£ÂÎ¡Ê³Ø¹»´Þ¤à¡Ë¤âÆ±Ë¡¤¬Ä¾ÀÜÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê°ÊÁ°¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬À©Äê¤¹¤ë¾òÎã¤Ë¤è¤êÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ë¡£
Ë¡¤ÎÄêµÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÀ¸Â¸¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤ò¼±ÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡ÖÅÅ¼§ÅªµÏ¿¡×¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡ÊÂè2¾ò¡Ë¡£ÅöÁ³¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÇµÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¾ðÊó¤â³ºÅö¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë¡¤Ç¤Ï¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¤«¤«¤ë¡ÖÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÆÃÄê¡×¡ÊÂè17¾ò¡Ë¤½¤Î¡ÖÀ©¸Â¡×¡ÊÂè18¾ò¡Ë¡¢¡ÖÉÔÅ¬Àµ¤ÊÍøÍÑ¤Î¶Ø»ß¡×¡ÊÂè19¾ò¡Ë¤¬Äê¤á¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÅ¬Àµ¤Ê¼èÆÀ¡×¡ÊÂè20¾ò¡Ë¤È¤½¤Î¡ÖÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÄÌÃÎ¡×¡ÊÂè21¾ò¡Ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï½Ò¤Ù¤Ê¤¤¤¬¡¢³Ø¹»¤Ï°Ê¾å¤Î¾òÊ¸¤òÍê¤ê¤Ë¸Ä¿Í¾ðÊó¼èÆÀ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤µ¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢È½ÃÇÇ½ÎÏ¤ËË³¤·¤¤²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤âÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¢£Ï¿²è¤µ¤ì¤¿¡Ö¸Ä¿Í¾ðÊó¡×¤ò¤É¤¦´ÉÍý¤¹¤ë¤«
¤µ¤é¤Ë¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î´ÉÍý¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤ë¡£¤½¤Î¾ðÊó¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤âÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ë¡¤Ï¡¢°ÂÁ´´ÉÍýÁ¼ÃÖ¤È¤·¤Æ¡Ö¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤ÎÏ³¤¨¤¤¡¢ÌÇ¼ºËô¤ÏÔÌÂ»¤ÎËÉ»ß¤½¤ÎÂ¾¤Î¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÂè23¾ò¡Ë¤ÈÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ËüÁ´¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬ÊÝÍ¤µ¤ì¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤¬24»þ´Ö´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡È°ÂÁ´¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÐºö¤ò¸øÎ©³Ø¹»¤ÇÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
»ØÆ³Í×Ï¿¤Ê¤É¤Ê¤é¹»Ä¹¼¼¤ä»öÌ³¼¼¤ÎÂÑ²Ð½ñ¸Ë¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²ÈÄíÄ´ººÉ¼¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤Î¾ðÊó¤Ï»ÈÍÑÉÑÅÙ¤â¹â¤¯¿¦°÷¼¼¤Î¥í¥Ã¥«¡¼ÊÝ´É¤¬Â¿¤¤¡Ê¤â¤Á¤í¤ó»Ü¾û¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£³Ø¹»¹Ô»ö¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ï¶¦ÍÑ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ç¾ï»þ¶µ¼¼¤ò»£±Æ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£»£±ÆÉÑÅÙ¤ÎÄã¤¤¹Ô»ö¤Ê¤É¤ÎÆ°²è¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬ÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¨¡¨¡¡Ê¾å½ñ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤â1½µ´Ö¤Ç¾Ã¤·¤¿¤éÀßÃÖ¤¹¤ë°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡Ë¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼ÌäÂê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ´É¤ÎÌäÂê¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¡Ö¹ªÌ¯²½¡×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
°Ê¾å½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ÊÈñÍÑÌÌ¡¢±¿ÍÑÌÌ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¶µ¼¼¤Ø¤Î¥«¥á¥éÀßÃÖ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤È¤¤¤¦»Ò¤É¤â¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢·§ËÜ»Ô¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈ¯¸ÀÄÌ¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤äÂÎÈ³¡¦ÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤Î¡ÖµÏ¿¤¬»Ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥á¥é¤ÎÂ¸ºß¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÉ¼ê¤Ê¤¤¤¸¤á¤ä¿ÈÂÎÅª¤ÊÂÎÈ³¡¦ÂçÀ¼¤Ç¤Î×ø³å¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¥«¥á¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æµß¤ï¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
Â¾Êý¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤¬¤µ¤é¤Ë¹ªÌ¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ìµ»ë¤äÃç´Ö³°¤ì¡¢¤¤¤¸¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤¸¤á¡¦ÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¥«¥á¥é¤ÇÂª¤¨¤Æ¤â¤½¤ì¤¬¤¤¤¸¤á¡¦ÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¥«¥á¥é¤Ç¤ÏÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¡¢Îã¤¨¤Ð¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤ä¶µ¼¼³°¤Ë¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤ë¡£Ï²¼¤ä¡¢¶õ¤¶µ¼¼¡¢¹»¼ËÎ¢¡¢Éô¼¼¡¢¹¹°á¼¼¡¢¥È¥¤¥ì¡½¡½¥«¥á¥é¤òÃÖ¤±¤Ð¡Ö»à³Ñ¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤¤¤¸¤á¤äÉÔÅ¬ÀÚ»ØÆ³¤¬¡Ö»à³Ñ¡×¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¡£¥³¥¹¥È¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¡Ö»à³Ñ¡×¤ò¤·¤é¤ß¤Ä¤Ö¤·¤Ë¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¤¤¯ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÍýÏÀ¾å¤¢¤êÆÀ¤ë¤¬¡¢¥È¥¤¥ì¤ä¹¹°á¼¼¡¢¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Þ¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
¢£¡Ö¶µ¼¼¤ÎÅð»£¡×ËÉ¤²¤ë¤«
Æ±ÍÍ¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤Ç¶µ°÷¤é¤¬»Ò¤É¤â¤òÅð»£¤·¡¢SNS¤Ç²èÁü¤ò¶¦Í¤·¤¿»ö·ï¡Ê¢¨5¡Ë¤Ê¤É¡¢³Ø¹»Æâ¤Ë¤ª¤±¤ëÅð»£¤ò¤á¤°¤ëÊóÆ»¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Ë¥«¥á¥é¤òÃÖ¤±¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿Åð»£¤ÎÍÞ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¡£
°ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£Åð»£¤Î¤¿¤á¤Ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤·¡¢²ó¼ý¤¹¤ëÆ°¤¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿Åð»£¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸øÎ©³Ø¹»¤Ç¤ÏÉáÄÌ¶µ¼¼¤¬ÂÎÁàÃå¤ËÃåÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹¹°á¼¼¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬Âç¤¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥«¥á¥é¤òÉáÄÌ¶µ¼¼¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¶µ¼¼¤ò¹¹°á¼¼¤È¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢Åð»£¤ò¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£Â¾Êý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¶µ¼¼°Ê³°¤Î¾ì½ê¤ÇÅð»£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÉáÄÌ¶µ¼¼¤Ø¤Î¥«¥á¥éÀßÃÖ¤Ç¤ÏÍÞ»ß¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢ÉáÄÌ¶µ¼¼¤¬¹¹°á¼¼¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢¥«¥á¥éÆ³Æþ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¾ã³²¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÃåÂØ¤¨¤ë¤È¤¤À¤±»£±Æ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬»£±Æ¤ò»ß¤á¡¢¤Þ¤¿ÃåÂØ¤¨¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÃ´Åö¤¹¤ë¶µ¿¦°÷¤Ë¤ÏÉéÃ´¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»£±ÆÄä»ß¡¦ºÆ³«¤ò¤¦¤Ã¤«¤êËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÀÕÇ¤ÌäÂê¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢»£±Æ¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â¡Ö»à³Ñ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£ÀßÃÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÌäÂê¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÄÌ¶µ¼¼¤Ø¤Î¥«¥á¥éÀßÃÖ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥«¥á¥éÀßÃÖ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¡¢À¸¤¸¤¦¤ë¿Í¸¢¿¯³²¤ä¿·¤¿¤ËÀ¸¤¸¤ëÌäÂê¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥«¥á¥éÀßÃÖ¤òÀÛÂ®¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
ËèÆü¿·Ê¹¤Î47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢20À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÉáÄÌ¶µ¼¼¤Ø¤Î¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö84¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë56¶µ°Ñ¤¬¡Ø¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°¤Éô½Ó»ÒÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤â¡¢¡ÖÆü¾ï³èÆ°¤¬Á´¤ÆÏ¿²è¤µ¤ì¤ëÀ§Èó¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¹¤¯¿ä¾©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÄÏÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ê¢¨6¡Ë¡£
¥«¥á¥éÀßÃÖ¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤Î¸ú²Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤«¤«¤ë¿ô¡¹¤ÎÌäÂê¤äÉéÃ´¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹îÉþ¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤ò¡¢¹¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢¨5 ¾®Àî¤¿¤Þ¤«¡Ö¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤¬»ùÆ¸¤òÅð»£¤·SNS¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¶¦Í¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È #¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¥È¥Ô¡× Yahoo!¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢2025Ç¯6·î27Æü
¢¨6 47¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ö¡ÚÂ®Êó¡Û¶µ¼¼¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥éÀßÃÖ¡ØµÄÏÀ¤¢¤ë¡Ù¤ÈÊ¸²ÊÁê¡×2025Ç¯7·î1Æü
----------
Ê¡Åè ¾°»Ò¡Ê¤Õ¤¯¤·¤Þ¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
ÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¢¶µ°é¹ÔÀ¯³Ø¼Ô¡¢¡Ö±£¤ì¶µ°éÈñ¡×¸¦µæ¼¼ ¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
¿·³ãÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¡¢ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ°é³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¡£2015Ç¯¤è¤êÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø¤Î¶µ¿¦²ÝÄø¤Ë½õ¶µ¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¡¢¶µ°é¹ÔÀ¯³Ø¤òÃ´Åö¡Ê¸½ºß¤Ï½Ú¶µ¼ø¡Ë¡£2016Ç¯12·îÇî»Î¹æ¡Ê¶µ°é³Ø¡Ë¼èÆÀ¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤³Ø¹»¡×¡Ö³Ø¹»¤Î¼«¼£¡×¡Ö¸ø¶µ°é¤ÎÌµ½þÀ¡×¤Î¼Â¸½¡¢¡Ö¶µ¿¦°÷¤ÎÀìÌç¿¦À¡×¤Î³ÎÎ©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¶µºà¶µ¶ñÀ°È÷¡¦ºâÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë³Ø¹»´ð½àÀ¯ºö¡¢³Ø¹»É¾²Á¡¦³«¤«¤ì¤¿³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¡¦¥Á¡¼¥à³Ø¹»Åù¤Î³Ø¹»·Ð±Ä²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÂåÅª»ëÅÀ¤ÈÎò»ËÅª»ëÅÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀêÎÎ´üÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë³Ø¹»É¾²ÁÀ¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡Ù¡¢¶¦Ãø¤Ë¡Ø¸ø¶µ°é¤ÎÌµ½þÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¡¶µ°éºâÀ¯Ë¡¤ÎºÆ¹½ÃÛ¡Ù¡¢¡Ø±£¤ì¶µ°éÈñ¡¡¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤«¤«¤ë¤ª¶â¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¡Ù¡¢¡Ø¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¡Ù¤Ê¤É¡£
----------
----------
úËß· Ì÷ÌÀ¡Ê¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï¡¦¤ä¤¹¤¢¤¡Ë
¸øÎ©Ãæ³Ø¹»»öÌ³¿¦°÷¡¢¡Ö±£¤ì¶µ°éÈñ¡×¸¦µæ¼¼¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼
¡Ö»öÌ³¿¦°÷¤Î»Å»ö¤ò»öÌ³¼¼¤Î³°¤Ø³«¤¡¢¶µ°é¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¶µ°é»öÌ³ÎÎ°è¤«¤é´óÍ¿¤¹¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥È¡¼¤Ë¡¢¶µ¿¦°÷¡¦ÊÝ¸î¼Ô¡¦»Ò¤É¤â¡¦ÃÏ°è¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ø¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¸¦µæ´Ø¿´¤Ï¡Ö¶µ°é¤Îµ¡²ñ¶ÑÅù¤ÈÌµ½þÀ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¸¢Íø¡×¡ÖPTA³èÆ°¡×¤Ê¤É¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø³Ø¹»Ä§¼ý¶â¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸º¤é¤»¤Þ¤¹¡£¡Ù¡Ê³Ø»ö½ÐÈÇ¡¢2019Ç¯¡Ë¡¢¡ØËÜÅö¤Î³Ø¹»»öÌ³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡Ù¡ÊÂÀÏº¼¡Ïº¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¿¥¹¡¢2016Ç¯¡Ë¡¢¡Ø±£¤ì¶µ°éÈñ¡Ù¡ÊÂÀÏº¼¡Ïº¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¿¥¹¡¢2019Ç¯¡Ë¡¢¡Ø³Ø¹»ºâÌ³¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ê³Ø»ö½ÐÈÇ¡¢2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¶µ»Õ¤Î¼«Ê¢¡Ù¡ÊÅìÍÎ´Û½ÐÈÇ¼Ò¡¢2024Ç¯¡Ë¡¢¡Ø³Ø¹»°ÂÁ´¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëËÜ¡Ù¡Ê³Ø»ö½ÐÈÇ¡¢2025Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊÀéÍÕ¹©¶ÈÂç³Ø½Ú¶µ¼ø¡¢¶µ°é¹ÔÀ¯³Ø¼Ô¡¢¡Ö±£¤ì¶µ°éÈñ¡×¸¦µæ¼¼ ¥Á¡¼¥Õ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È Ê¡Åè ¾°»Ò¡¢¸øÎ©Ãæ³Ø¹»»öÌ³¿¦°÷¡¢¡Ö±£¤ì¶µ°éÈñ¡×¸¦µæ¼¼¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼ úËß· Ì÷ÌÀ¡Ë