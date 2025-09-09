激しいスライディングタックルで一発退場…Jリーグが神戸DFに２試合出場停止＆罰金20万円の処分「著しい反則行為に該当」
Jリーグは９月９日、ルヴァンカップ準々決勝・第２戦の横浜FC戦（１−０）で退場となっていたヴィッセル神戸DFマテウス・トゥーレルの処分を発表した。
トゥーレルは26分、自身の持ち出しが長くなり、ボールを取り戻そうとアプローチをした際、それをカットしようとした相手MFの小倉陽太に対し、激しいスライディングタックルで接触してしまう。
上田益也主審は危険なプレーと判断し、トゥーレルにレッドカードを提示した。
Jリーグはこのプレーについて、「日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、同選手の相手競技者に対し、過剰な力でタックルした行為は、「著しい反則行為」に該当すると判断」し、２試合の出場停止と罰金20万円の処分を下した。
神戸は試合に勝利したが、合計スコア（１−２）で敗退。そのため、Jリーグは「出場停止試合は同レベルの大会である明治安田生命J１リーグの直近２試合を対象とする」と発表した。
なお出場停止試合は、９月12日の第29節・柏レイソル戦と同23日の第31節・東京ヴェルディ戦となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】激しいスライディングタックル、トゥーレル一発レッドのシーン
トゥーレルは26分、自身の持ち出しが長くなり、ボールを取り戻そうとアプローチをした際、それをカットしようとした相手MFの小倉陽太に対し、激しいスライディングタックルで接触してしまう。
上田益也主審は危険なプレーと判断し、トゥーレルにレッドカードを提示した。
Jリーグはこのプレーについて、「日本サッカー協会 競技および競技会における懲罰基準に照らして審議した結果、同選手の相手競技者に対し、過剰な力でタックルした行為は、「著しい反則行為」に該当すると判断」し、２試合の出場停止と罰金20万円の処分を下した。
神戸は試合に勝利したが、合計スコア（１−２）で敗退。そのため、Jリーグは「出場停止試合は同レベルの大会である明治安田生命J１リーグの直近２試合を対象とする」と発表した。
なお出場停止試合は、９月12日の第29節・柏レイソル戦と同23日の第31節・東京ヴェルディ戦となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】激しいスライディングタックル、トゥーレル一発レッドのシーン